12.500 alumnos regresan a las aulas en Badajoz: estas son las obras y novedades del nuevo curso

Alrededor de 12.500 alumnos de Educación Infantil y Primaria han regresado este jueves a las aulas en los 34 colegios de Badajoz. La jornada ha comenzado en un marco de normalidad generalizada, marcada por el balance de las obras de verano, las previsiones de inversión y la coordinación entre administraciones públicas.

El arranque institucional ha contado con la visita al CEIP Luis Vives por parte del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; la concejala de Educación, Mariema Seck; y la nueva delegada provincial de Educación de la Junta de Extremadura, Carmen Villamor. Esta jornada no ha sido solo de bienvenida, sino también de comentar las obras pendientes y la actualidad educativa.

Llamamiento tras el incendio en el colegio Guadiana

El reciente incendio registrado en el CEIP Guadiana ha sido uno de los asuntos abordados durante la mañana. Gragera ha vuelto a condenar los hechos y ha solicitado la colaboración de los vecinos para identificar a los culpables: "Hacemos un llamamiento a la colaboración ciudadana por si hay alguna pista que ayuda a la Policía Nacional Rogamos que este tipo de conductas no se repitan porque han provocado un riesgo tremendo en un centro donde hay muchos niños. A nadie le cabe en la cabeza prenderle fuego a un colegio".

A pesar del suceso, Gragera ha confirmado que el centro ha iniciado el curso dentro de la normalidad: "Las aulas están operativas salvo zonas concretas como el aula quemada, que no se puede utilizar. El curso ha arrancado con total normalidad".

Por su parte, la nueva delegada provincial de Educación, Carmen Villamor ha señalado que las infraestructuras educativas alternativas del centro han permitido absorber al alumnado sin alterar el calendario previsto: "Los servicios técnicos valoraron la estructura desde el primer día y se gestionó con total eficiencia por parte del equipo directivo. No ha afectado a la acogida de los niños porque hay espacios suficientes en el centro"

Incomodidad por obras en Valdebótoa

Respecto a las actuaciones en la red de colegios, Carmen Villamor se ha referido a las obras en marcha en la pedanía de Valdebótoa, reconociendo que la envergadura de algunos proyectos dificulta su finalización durante el verano: "Se han realizado todas las medidas para un funcionamiento pleno, pero es verdad que para las familias es complicado. Hay obras de gran envergadura donde existen problemas con la recepción de materiales".

La delegada ha insistido en que la prioridad de la Consejería es "la seguridad del alumnado", aunque ha admitido los contratiempos: "Los equipos directivos están arbitrando espacios para que el servicio no se vea afectado, pero es inevitable que, como cuando tenemos una obra en casa, se provoquen incomodidades".

Avanza el instituto de Cerro Gordo

A preguntas sobre la construcción del esperado instituto en el barrio de Cerro Gordo, Ignacio Gragera ha detallado que el ayuntamiento "terminó ese procedimiento con la cesión definitiva de la parcela y la modificación del plan urbanístico para encajarlo. Sé que la Junta está avanzando en los trámites técnicos para el estudio topográfico que dé lugar al encargo del proyecto de construcción", ha asegurado. Gragera ha expresado su deseo de que sea "una realidad cuanto antes", y ha recordado que el compromiso es compartido entre la Junta de Extremadura y el consistorio pacense.

El alcalde ha concluido recordando las actuaciones de mantenimiento ordinario acometidas este verano por el ayuntamiento en los centros de la capital: "Hemos actuado en los 34 centros de la ciudad, siete de ellos con reformas integrales y trabajos de pintura, cubiertas e instalación eléctrica. Mantenemos más de 3,6 millones de euros de inversión anual para contar con instalaciones educativas de primer nivel".

Fuente: La Crónica de Badajoz