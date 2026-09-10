Campanario pone en marcha un programa para ayudar a las familias a prevenir conflictos y reforzar la convivencia

El Ayuntamiento de Campanario ha puesto en marcha un programa de apoyo a familias con menores que durante los próximos tres años, que ofrecerá atención psicológica, mediación familiar y formación con el objetivo de mejorar la convivencia, prevenir conflictos y evitar situaciones que puedan derivar en la separación de sus miembros.

La iniciativa, denominada 'Raíces-Reconexión Familiar', se desarrollará mediante un convenio firmado con la Asociación Tamaide y combinará actuaciones presenciales y en línea adaptadas a las necesidades de las familias participantes. El programa incluye atención psicológica individual y grupal, mediación para la resolución de conflictos, talleres educativos y formación en competencias digitales y ofimáticas. Estas últimas se desarrollarán a través de la plataforma Familiapp, que permitirá a los participantes adquirir y reforzar sus habilidades digitales.

Crecer en igualdad

También abordará materias relacionadas con la igualdad de género y desarrollará actividades creativas y culturales destinadas a niños y jóvenes. Uno de sus objetivos será generar una red de apoyo familiar y comunitaria mediante una plataforma digital de acompañamiento, además de facilitar herramientas que permitan reforzar la autonomía de las familias y crear entornos seguros para los menores.

El alcalde de Campanario, Manuel Calderón, y la concejala de Servicios Sociales, Magdalena Trenado, presentaron el lunes el proyecto ante varias familias de la localidad. En el acto, Trenado destacó la importancia de ofrecer recursos que permitan actuar "desde la prevención" y adaptarse a las necesidades concretas de cada unidad familiar. Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Magdalena Trenado, reafirmó la importancia de poner a disposición de las familias del municipio nuevos recursos de acompañamiento y apoyo, especialmente aquellos que permiten trabajar desde la prevención.

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Las familias interesadas en participar pueden acudir a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Campanario para recibir información y formalizar su inscripción. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 25 de septiembre.

Fuente: La Crónica de Badajoz