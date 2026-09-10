Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Confederación Hidrográfica del Guadiana

La CHG concluye la retirada de peces muertos en el embalse Los Molinos de Hornachos

El 96% correspondía a alburnos, mientras que el 4% restante eran ejemplares de black-bass, dos especies catalogadas como invasoras

Entre las posibles causas se barajan factores asociados a las condiciones ambientales

Trabajo de retirada de peces en 'Los Molinos'.

Trabajo de retirada de peces en 'Los Molinos'.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. C. B.

Hornachos

La Confederación Hidrográfica del Guadiana finalizó el lunes los trabajos de retirada de peces muertos detectados en el embalse de 'Los Molinos', en el término municipal de Hornachos. Del total de peces retirados, el 96% correspondía a alburnos, mientras que el 4% restante eran ejemplares de black-bass, dos especies catalogadas como invasoras.

Los trabajos han sido desarrollados en coordinación con las administraciones y organismos competentes, tras el aviso recibido a través del 112 por un episodio de mortandad piscícola registrado en el embalse.

La primera inspección técnica del embalse se llevó a cabo el pasado 1 de septiembre por parte de agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura, al tratarse de un embalse de abastecimiento, con el objetivo de evaluar el alcance del episodio y realizar las comprobaciones oportunas.

No relacionado con un contaminante

El seguimiento realizado permitió descartar inicialmente la presencia de alevines o ejemplares de tallas reducidas, un factor que apuntaba a que el episodio no estaría relacionado con un contaminante. Posteriormente, y ante la evolución de la situación, la CHG procedió a la retirada de los peces muertos.

Asociado a condiciones ambientales

Entre las posibles causas del episodio se barajan factores asociados a las condiciones ambientales propias de esta época del año, como las variaciones de temperatura o los procesos de inversión térmica que pueden producirse en la masa de agua.

Noticias relacionadas

Con la finalización de los trabajos de retirada, se da por concluida esta intervención, sin perjuicio de la continuidad de las labores de vigilancia y seguimiento del embalse por parte de los servicios técnicos del Organismo de cuenca.

Fuente: La Crónica de Badajoz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  2. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  3. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  4. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  5. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  6. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
  7. Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas
  8. Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital

Cinco años de prisión para el acusado de provocar un fuego junto al puente Real de Badajoz el verano pasado

Cinco años de prisión para el acusado de provocar un fuego junto al puente Real de Badajoz el verano pasado

La Junta declara de utilidad pública la instalación de un centro de transformación en el parquin público de Monesterio y autoriza las obras

La Junta declara de utilidad pública la instalación de un centro de transformación en el parquin público de Monesterio y autoriza las obras

Luminis Ensemble abre el XXXI Festival de Música Sacra y Antigua con dos conciertos en Esparragosa y Llera

Luminis Ensemble abre el XXXI Festival de Música Sacra y Antigua con dos conciertos en Esparragosa y Llera

El acusado de provocar un fuego junto al puente Real de Badajoz el pasado verano se sienta este jueves en el banquillo

El acusado de provocar un fuego junto al puente Real de Badajoz el pasado verano se sienta este jueves en el banquillo

La CHG concluye la retirada de peces muertos en el embalse Los Molinos de Hornachos

Concha Baños aspira a liderar el cambio en Badajoz: "La ciudad tenía que estar siendo mucho más de lo que es"

Concha Baños aspira a liderar el cambio en Badajoz: "La ciudad tenía que estar siendo mucho más de lo que es"

Condenadas dos enfermeras del Hospital Universitario de Badajoz por consultar datos clínicos de una compañera

Condenadas dos enfermeras del Hospital Universitario de Badajoz por consultar datos clínicos de una compañera

Accidente entre un coche y una moto en Badajoz: una mujer en estado crítico y un menor implicado

Accidente entre un coche y una moto en Badajoz: una mujer en estado crítico y un menor implicado
Tracking Pixel Contents