Concha Baños aspira a liderar el cambio en Badajoz: "La ciudad tenía que estar siendo mucho más de lo que es"

Concha Baños ha decidido dar un paso al frente para disputar las primarias del PSOE de Badajoz con un objetivo que va más allá del proceso interno. La actual concejala socialista asegura que su candidatura nace con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027 tras más de tres décadas de gobiernos del Partido Popular.

"Me presento para ganar unas primarias; me presento a este proceso para ganar unas elecciones municipales y ser la próxima alcaldesa socialista de Badajoz", afirma. Baños asegura que su proyecto lleva más de un año preparándose y que nace de la militancia, con la intención de ofrecer una alternativa política para las próximas elecciones.

Su decisión responde, explica, a tres razones. La primera es personal: "Amo esta ciudad y pienso que tenía que estar siendo mucho más de lo que es". La segunda tiene que ver con su experiencia como concejala y su trayectoria vinculada a la ciudad. La tercera responde a una convicción política: "Creo firmemente que solo el Partido Socialista puede liderar un cambio realmente transformador para Badajoz".

Crítica a 31 años de gobiernos del PP

Baños construye buena parte de su discurso sobre una crítica al modelo de ciudad desarrollado durante las últimas décadas por el Partido Popular: "Llevamos 31 años de gobierno del PP en esta ciudad. Se han hecho cosas, solo faltaría, pero lo cierto es que Badajoz no es la ciudad del siglo XXI que tenía que estar siendo", sostiene.

Considera que el actual equipo de Gobierno carece de un proyecto global de transformación y reprocha que la acción municipal se haya centrado en actuaciones puntuales. "Tenemos un alcalde que no hace más que promesas irrealizables, no tiene un gran proyecto transformador para esta ciudad", afirma. Su valoración es especialmente crítica: "Este es, con diferencia, el peor equipo de gobierno que ha tenido esta ciudad".

Frente a ese modelo, Baños plantea una alternativa basada en una ciudad más habitable, con la vivienda como prioridad, pero también con empleo, cultura, infancia y adaptación al cambio climático como ejes de su propuesta. Su objetivo es, según defiende, construir una ciudad con más oportunidades y mayor calidad de vida.

La vivienda, primera prioridad para Baños

La primera gran idea pasa por situar la vivienda en el centro de la política municipal. "Cuando hablamos de un modelo de ciudad habitable hablamos de vivienda. Podemos hablar de baches o de vallas, pero tenemos que ser mucho más ambiciosos", explica.

Por eso insiste en que "tenemos que tener un plan de vivienda municipal, que hoy no existe". La vivienda sería también su primera prioridad si llegara a la alcaldía. "La mayor urgencia de esta ciudad es la vivienda", afirma. Baños defiende aprovechar el patrimonio municipal del centro para favorecer su recuperación residencial.

"La mejor manera de revitalizar el casco antiguo no es con apartamentos turísticos; es con familias viviendo dentro porque eso también revitaliza el comercio", sostiene.

El empleo constituye el segundo gran eje del proyecto. Baños apuesta por atraer empresas de alto valor añadido y reforzar las medidas de apoyo al comercio porque, como afirma, "no puede haber habitantes si no hay empleo".

Una ciudad preparada para el calor y pensada para la infancia

La infancia ocupa también un lugar destacado. La precandidata considera que el ayuntamiento ha dejado pasar oportunidades para mejorar las condiciones de los colegios. "Llevamos tres convocatorias en las que se nos ha ido pasando el plazo para instalar los aires acondicionados en los colegios. Otras ciudades ya lo han conseguido y en Badajoz siempre vamos por detrás", lamenta.

Su propuesta incorpora además una estrategia frente al cambio climático y las altas temperaturas en Badajoz. "No puede ser que en una ciudad como Badajoz, donde tenemos veranos de 42 grados, no tengamos refugios climáticos", afirma.

La cultura constituye otro de los grandes ejes del programa: "La cultura es el motor de transformación social de cualquier ciudad y está siendo muy maltratada por este Ayuntamiento", asegura.

Un proyecto que nace de la militancia

Uno de los elementos que Baños reivindica con mayor insistencia es el origen colectivo de su candidatura. "Este proyecto nace de la militancia, no nace en un despacho. Es un proyecto que va de abajo arriba", explica.

Lo hace porque considera que "la mejor manera de llegar al corazón de la militancia es escucharla y hacerla partícipe del proyecto", sostiene.

A su juicio, uno de los principales retos del PSOE pasa por recuperar la conexión con la ciudadanía: "No estamos sabiendo llegar a la ciudadanía, no estamos emocionando y necesitamos conectar con la gente", afirma.

Baños destaca también que se siente muy orgullosa del equipo que la acompaña y asevera que es un grupo formado por militantes con experiencia institucional y nuevos perfiles que aportan "garra, ilusión y fuerza". Pero, sobre todo, pone el acento en la ética.

"Este equipo lo forma gente con una manera absolutamente honesta de entender la política, que es algo que la ciudadanía demanda mucho", afirma.

Más financiación para Badajoz

Dentro de su planteamiento político, Baños reclama una mayor implicación económica de la Junta de Extremadura con Badajoz: "Tenemos que reclamar igualdad de condiciones porque Badajoz recibe menos financiación por habitante que otras grandes ciudades extremeñas", denuncia.

A su juicio, la ciudad necesita disponer de recursos suficientes para afrontar sus necesidades y desarrollar un proyecto de transformación que no se limite a actuaciones aisladas.

Concha Baños, precandidata a la alcaldía de Badajoz por el PSOE, durante la entrevista realizada por La Crónica de Badajoz. / David Guilherme Carnerero

Respeto a los demás aspirantes y puerta abierta al consenso

Cinco precandidatos concurren a las primarias socialistas (Silvia González, Concha Baños, Anselmo Solana, Fernando López Salazar y Pedro Herrera). Baños evita plantear la competición interna en términos de enfrentamiento: "No tildo a ningún compañero ni compañera de adversario. Somos compañeros que presentamos proyectos distintos y la militancia decidirá", afirma.

Tampoco descarta una posible candidatura de integración y habla de posibles listas de consenso sin desvelar detalles: "Hasta el día de la votación se pueden y se deben mantener conversaciones. Claro que sí", responde.

Tras superar el primer filtro del Comité de Ética, Baños afronta la recogida de avales convencida del respaldo que, según asegura, está percibiendo entre los afiliados. "Nuestra candidatura está respaldada por una gran mayoría de la agrupación", afirma.

La concejala afronta este proceso "con mucha ilusión" y reivindica las primarias como un ejercicio de democracia interna. "Engrandecen al partido porque cualquier militante que crea que puede articular un proyecto ganador tiene la oportunidad de presentarse", sostiene.

Baños quiere ganar y ser candidata a la alcaldía

Su objetivo es claro: "Veo el día 26 ganando las primarias del PSOE de Badajoz y siendo la candidata a la alcaldía".

Se muestra convencida de que su proyecto puede convertirse en la alternativa que necesita la ciudad y de que el PSOE puede recuperar la alcaldía en 2027. Pero también asegura que aceptará el resultado y continuará trabajando por el partido si no es la elegida. "Seguiré dejándome la piel donde me corresponda. Respeto profundamente nuestras siglas y seguiré trabajando como hasta ahora", afirma.

Y resume el origen y el propósito de su proyecto en una última frase: "Este es un proyecto que nace en Badajoz, que nace en la agrupación del PSOE de Badajoz, por y para Badajoz".

Fuente: La Crónica de Badajoz