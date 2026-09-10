Denuncian vertidos de aguas fecales en Suerte de Saavedra: "El olor es insoportable"

La Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra de Badajoz ha denunciado el vertido de aguas fecales en la calle Eduardo Naranjo, un problema que, según se queja, lleva más de un mes sin resolverse. Su presidente, Fernando Gonçalves, explica que caen de un bajante de un bloque de viviendas sociales a la acera y que, además del «olor insoportable» que genera, alerta del foco de infección en el que se ha convertido.

«La mitad del barrio pasa por ahí todos los días, porque es el camino para coger el autobús urbano», asegura. Además, muchos residentes del entorno no pueden ni abrir las ventanas por el hedor.

Algunos afectados se han puesto en contacto con la asociación vecinal, que ya ha remitido sendos escritos a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Badajoz. A la primera, como titular del edificio, para avisarla de esta situación y que dé traslado a la comunidad de propietarios para que se resuelva esta incidencia cuanto antes, y al segundo, para informarle del problema y solicitar que la Policía Local levante un atestado «por si fuera constitutivo de infracción de la normativa de seguridad y convivencia ciudadana».

Seguimiento de la incidencia

A preguntas de este diario sobre la queja vecinal, la Consejería de Infraestructuras asegura que no consta en el registro electrónico ninguna solicitud de reparación ni aviso relacionado con una incidencia en ese bloque y que tampoco la ha recibido el técnico que tiene asignada esta zona. No obstante, según las mismas fuentes, tras conocer la situación por este medio, enviarán al servicio técnico para que revise y haga seguimiento de esta incidencia, a pesar de que en este tipo de inmuebles en régimen de copropiedad corresponde las comunidades de propietarios.

En este sentido, la consejería recuerda que son estas últimas las que, según la normativa, a las que compete la «conservación y mantenimiento de los elementos comunes». Así, está obligada a realizar las actuaciones necesarias para que este todo en orden y, en caso de avería urgente que pueda ocasionar daños o problemas de salubridad, el presidente de la comunidad o el administrador de fincas están "facultados y obligados" a adoptar las medidas necesarias y ordenar su reparación de forma inmediata, sin necesidad de acuerdo previo de la junta de propietarios.

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Una vez ejecutadas las obras, el coste de la actuación debe distribuirse entre todos los propietarios conforme a sus respectivas cuotas de participación, asumiendo la Junta la parte que le corresponda como propietaria de viviendas en dicho edificio.

Fuente: La Crónica de Badajoz