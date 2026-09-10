DíJazz vuelve a los pueblos de Badajoz con 15 conciertos y un homenaje a Gene García

El Festival Itinerante DíJazz de la Diputación de Badajoz alcanza su novena edición con 15 conciertos en otras tantas localidades de la provincia, una programación que se desarrollará durante más de un mes y que volverá a acercar el jazz a espacios del medio rural. Desde su creación, el festival ha superado los 150 conciertos en más de un centenar de pueblos, consolidándose como una propuesta de referencia para la difusión de esta música en Extremadura.

Para la institución provincial, DíJazz representa una forma de llevar propuestas de calidad allí donde vive la ciudadanía y, al mismo tiempo, generar oportunidades para quienes han hecho de la música su profesión. La programación de este año vuelve a estrechar, además, los vínculos entre el festival y el Curso de Jazz del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez', incorporando a alumnos y nuevos valores surgidos de esta formación.

Esparragalejo será la primera cita de este festival. En concreto, será el día 18 de septiembre a las 20.30 horas en la Casa de la Cultura. En este sentido, el alcalde del municipio, Francisco José Pajuelo, ha destacado durante el acto de presentación del festival, el valor de estas iniciativas culturales para los municipios, que en muchos casos serían “casi imposibles” de organizar de manera independiente. Pajuelo ha considerado además un privilegio que su localidad inaugure esta ronda de actuaciones, después de la buena acogida que ya tuvo un concierto de DíJazz celebrado anteriormente.

Más fechas

La programación continuará el 25 de septiembre con dos conciertos. Granja de Torrehermosa acogerá a Four Women Jazz Quartet en el Teatro Cine Aurora, mientras que en Talavera la Real actuará Brooklyn Jazz Quartet en la Casa de la Cultura, ambos a las 20.30 horas. Al día siguiente, 26 de septiembre, será el turno de Lola Santiago Quartet, que actuará en la Casa de la Cultura de Barbaño, también a las 20.30 horas. La programación continuará durante el mes de octubre con nuevas actuaciones en distintos municipios de la provincia como Villafranca de los Barros, Entrín Bajo Trujillanos.

El jazz forma parte de la identidad extremeña

El coordinador del festival, Javier Alcántara, ha puesto el acento en la evolución de DíJazz durante estos nueve años que ha contribuido, a su juicio, a que el jazz forme ya “parte de la identidad extremeña”. El coordinador ha reivindicado también la elección de espacios rurales, que ha permitido demostrar que este género puede ser cercano y accesible.

La edición tendrá asimismo un componente de homenaje con el recuerdo a Gene García, músico estrechamente vinculado a la escena jazzística extremeña y participante en anteriores ediciones del festival.

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Por su parte, Pablo Romero, director del Curso de Jazz, ha definido a la Diputación de Badajoz como “la madre de dos grandes conservatorios” y ha destacado que el Curso de Jazz y DíJazz nacieron en paralelo y terminaron encontrándose para beneficio de la tierra. A su juicio, ese vínculo ha permitido que quienes comienzan a formarse comprendan mejor lo que estudian al enfrentarse al público y a escenarios reales, mientras que la red de municipios del festival ofrece al curso nuevas oportunidades de contacto con la sociedad.

Fuente: La Crónica de Badajoz