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Telegénico y competitivo siempre promociona el nombre de Monesterio

El monesteriense Óscar Calderón seleccionado para el regreso del ¡Ahora Caigo! en antena 3

Su relación con los concursos se remonta a 2005 con el popular ¡Allá tú!, presentado por Jesús Vázquez

En su día se llevó el escaparate de El Precio Justo

Arturo Valls y Óscar Calderón con la camiseta alusiva a Monesterio

Arturo Valls y Óscar Calderón con la camiseta alusiva a Monesterio / Cedida

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Rafael Molina

Monesterio

Antena 3 anuncia el regreso de su popular programa ¡Ahora caigo!, presentado por Arturo Valls. La cadena comunica que el popular concurso de las trampillas volverá en los próximos meses, con cuatro emisiones especiales en prime time.

Cinco años después, con su presentador original, el programa regresará a las pantallas en horario nocturno y periodicidad semanal. Estos son algunos de los detalles que se van conociendo sin que aún haya trascendido su fecha exacta de emisión.

Lo que sí podemos adelantar es la presencia del televisivo y casi eterno concursante, Óscar Calderón Iglesias que, una vez más ha sido contactado por la productora para formar parte del elenco de concursantes que participarán en esta nueva etapa de uno de los concursos que mejor ha funcionado en la televisión de nuestro país. Óscar viajó a Madrid el pasado día 9 de septiembre, para participar en la grabación del programa. Evidentemente, la confidencialidad impide que pueda ofrecernos más detalles sobre su participación en este espacio televisivo.

Concursante perpetuo

Óscar debutó como concursante en el año 2005, en el programa ¡Allá tú!, presentado por Jesús Vázquez. Después llegaría La Ruleta de la Suerte, con Jorge Fernández, en la que tuvo dos intervenciones, la segunda en la conmemoración del programa 500. Posteriormente, acudió al concurso 20P, presentado por Josep Lobató. El Destape, con Guillermo Martín; Toma Cero, con David Muro o, El Precio Justo, presentado por Juan y Medio, donde Calderón consiguió llevarse el escaparate final, son algunos de los concursos en los que ha participado.

Óscar no esconde su afinidad por Arturo Valls. Especialmente valora “su estilo único, su empatía con los concursantes y con el público, su capacidad para sacar lo mejor de los participantes…” ¡Ahora Caigo!, tiene un significado muy especial para Óscar. Su premio fue de 9.500 €. No es su recompensa económica más importante, pero sí se trata del programa en el que más tiempo estuvo. “Tardaron 8 programas en tirarme por la trampilla”, recuerda.

Este vigilante de seguridad, reconvertido en recepcionista de los apartamentos turísticos Oikos de Monesterio, se siente cómodo ante las cámaras de televisión. Su naturalidad, su conexión con presentadores y audiencia, o su capacidad de improvisación, suponen que las productoras se decanten por perfiles como el suyo.

Orgullo por su pueblo

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Cada vez que participa en algún concurso busca el momento idóneo para hacer publicidad de su Monesterio natal. Seguro que los asiduos del ¡Ahora caigo!, recuerdan cuando Óscar agasajó al presentador con un exquisito plato de Jamón de Monesterio. En esta ocasión, el concursante ha regalado a Valls una camiseta que resalta la identidad local de su pueblo.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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