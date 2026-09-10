Salud
La mujer herida en un accidente de tráfico este miércoles en Badajoz se encuentra grave e ingresada en la UCI
El siniestro ocurrido en el paseo Condes de Barcelona también causó lesiones leves a un menor de 12 años
La mujer de 45 años que resultó herida en un accidente de tráfico registrado durante la tarde de este pasado miércoles en Badajoz, permanece ingresada en estado grave en la UCI del Hospital Universitario de la capital pacense.
La fémina se encuentra, además, pendiente de evolución, según datos aportados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).
Cabe recordar que el accidente de tráfico tuvo lugar en torno a las 16.45 horas de este pasado miércoles en el paseo Condes de Barcelona y que como consecuencia del mismo la mujer herida fue trasladada en estado crítico al Hospital Universitario de la capital pacense, según informó el Centro 112.
El siniestro, que ha consistido en una colisión entre un coche y una moto, provocó también heridas leves a un menor de 12 años de edad, que fue trasladado al Hospital Materno Infantil.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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