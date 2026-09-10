Unos 12.500 alumnos han regresado este jueves a las aulas en la ciudad de Badajoz para dar comienzo a un nuevo curso académico. Un arranque de año escolar caracterizado por los nervios a las puertas de los centros educativos, las novedades que se encontrarán los estudiantes en las aulas y, sobre todo, sonrisas y lágrimas de quienes se despiden de un verano más para volver a la rutina.

En el CEIP Luis Vives se ha vivido una vuelta a la rutina que ha resultado ser una auténtica fiesta temática dedicada al agua. El equipo docente ha recibido a sus casi 200 estudiantes caracterizados de agua -algunos de ellos representando a un cangrejo, un pulpo e incluso disfrazado de Neptuno-, entregándoles a los niños medallas conmemorativas, un pasillo de pompas de jabón y los acordes de la canción 'Bajo el mar' resonando en los altavoces del patio.

Entre el bullicio y la enorme expectación que rodeaba la reapertura de las puertas del colegio, las sensaciones entre el alumnado se iban cruzando en cuestión de segundos. La emoción desbordada y los abrazos efusivos de reencuentro tras más de dos meses de verano convivían con algunos pequeños que no se despegaban de la mano de sus padres e incluso llegaban a soltar alguna lágrima, aferrándose a sus cuellos antes de dar el paso definitivo hacia el patio.

Galería | Lágrimas, abrazos y muchas sonrisas: así ha sido la vuelta al cole en Badajoz / David Guilherme

Protagonistas entre pompas, medallas y sonrisas

Para los pequeños, la primera jornada ha sido una experiencia para recordar. Javier, alumno de 6º de Primaria, explicaba con soltura que lo que más le apetecía de este regreso era "volver a ver a los amigos otra vez". Recordaba además que la fiesta no les pillaba del todo por sorpresa: "El año pasado también tuvimos fiesta". Sobre sus prioridades lectivas para los próximos meses, Javier no duda en señalar a su maestra de Conocimiento del Medio como su favorita.

La ilusión por descubrir qué sorpresas aguardaban tras las puertas era el tema de conversación principal a las puertas del centro. Hugo, estudiante de 4º de Primaria, reconocía acudir con muchas ganas al colegio tras unas intensas vacaciones veraniegas con sus padres. A su lado, Raúl admitía con humor y sensaciones divididas su vuelta a las aulas, afirmando que venía "más o menos" motivado. Sin embargo, coincidían plenamente con sus compañeros al referirse a su tutora Carolina como la docente más apreciada.

Quienes, sin dudar, han vivido con fascinación este primer madrugón han sido los que inician la etapa. Triana compartía su entusiasmo al compartir lo que le había sucedido en estos dos meses y medio: "Se me han caído los dientes y ha venido el Ratoncito Pérez", comentaba sonriente en la puerta del colegio.

Proyectos pedagógicos

La elaborada ambientación acuática con la que el CEIP Luis Vives ha sorprendido a sus alumnos en este arranque responde a una línea de estudio. La directora del colegio, Margarita Gil, ha argumentado que el centro viene desarrollando una metodología basada en proyectos educativos anuales para dar un hilo conductor estructurado y coherente al aprendizaje de todas las asignaturas: "No es algo que se haga al azar, todo tiene un sentido. Desde el curso pasado estamos trabajando los elementos; el año pasado fue la tierra y este año ha tocado el agua", ha señalado.

Tal y como ha detallado la directora del centro, todas las dinámicas del aula, las lecturas obligatorias, las tareas e incluso las fiestas como el Carnaval se articularán en torno a este elemento. El objetivo final pasa por transmitir a los niños valores fundamentales de responsabilidad ciudadana, como el cuidado del medio ambiente, el consumo consciente, el ahorro hídrico y la sostenibilidad del planeta. Asimismo, Gil se ha mostrado profundamente satisfecha con los trabajos de mejora realizados en el colegio durante los meses de verano, que han abarcado tareas de pintura integral y el acondicionamiento del patio exterior, entre ellas, pintar algunos juegos en el suelo, como la clásica rayuela, para fomentar el ocio en los recreos.

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Docentes del colegio Santa Teresa homenajean a la Selección Española. / La Crónica de Badajoz

Fuente: La Crónica de Badajoz