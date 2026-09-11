El Ayuntamiento de Almendralejo prepara más de una veintena de contrataciones en breve

El Ayuntamiento de Almendralejo prevé incorporar en breve a más de una veintena de trabajadores a través de los diferentes programas de empleo que mantiene actualmente en marcha. Las contrataciones abarcarán perfiles muy diversos, desde administrativos, jardineros o personal para instalaciones deportivas hasta titulados en Derecho, Informática o Educación Infantil. El concejal de Recursos Humanos, Francisco Jesús Hernández, ha detallado este jueves la situación de las convocatorias, a las que se añadirán próximamente nuevos procesos vinculados a las ofertas públicas de empleo municipales.

La principal bolsa de incorporaciones llegará a través del Plan de Empleo Provincial de la Diputación de Badajoz. Almendralejo recibirá 324.942,01 euros, alrededor de 26.000 euros más que en la convocatoria anterior, para contratar a 16 personas, mayoritariamente a jornada completa y durante unos ocho meses. Se ofertarán cuatro puestos de administrativo, cuatro de ayudante de polideportivo, cuatro de peón de jardines, uno de auxiliar de radio, uno de guía de turismo y dos de conserje de biblioteca. Además, al menos la mitad de las contrataciones estarán destinadas a mujeres.

El consistorio deberá aprobar ahora el correspondiente plan de ejecución, en el que quedarán establecidos los requisitos y características de cada puesto y el procedimiento para seleccionar a los trabajadores. Dependiendo de cada caso, se podrá recurrir a listas de espera municipales ya existentes o a ofertas genéricas remitidas al SEXPE, que será el encargado de realizar la preselección de candidatos.

A estas 16 contrataciones se añadirán otras seis mediante el Programa de Colaboración Económica Municipal de Fomento del Empleo para la Práctica Profesional 2026, financiado por la Junta de Extremadura a través del SEXPE. Cuenta con una aportación de 150.000 euros y permitirá contratar durante aproximadamente once meses a dos graduados en Derecho, tres técnicos superiores de Educación Infantil y un técnico superior de Informática. Los tres profesionales de Educación Infantil ya han sido seleccionados.

Esta convocatoria está especialmente orientada a que jóvenes con titulación puedan conseguir experiencia laboral directamente relacionada con los estudios realizados. Entre las condiciones para participar se encuentran disponer de la titulación exigida, figurar como demandante de empleo desempleado, estar empadronado en algún municipio extremeño y haber finalizado un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI), con prioridad para quienes lo hayan completado durante los doce meses anteriores al correspondiente sondeo.

Por tanto, solo entre estos dos programas se contemplan 22 contrataciones, aunque algunas de ellas ya han avanzado en su proceso de selección. El objetivo, según ha señalado Hernández, es combinar la generación de oportunidades laborales con el refuerzo de diferentes áreas y servicios que presta diariamente el Ayuntamiento.

Otros cuatro puestos pendientes

El movimiento de personal será todavía mayor si se tienen en cuenta otros planes que ya se encuentran en ejecución. El Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo, dotado con 1.302.630 euros, contempla un total de 64 puestos, de los que ya se han realizado 53 contrataciones.

Entre los procesos todavía pendientes se encuentran los correspondientes a un monitor de Juventud, un monitor de Artes Plásticas, un auxiliar de Luces y Sonido y un conductor. Las ofertas se tramitarán a través del centro de empleo, estableciendo los requisitos y, cuando corresponda, los colectivos preferentes. Posteriormente, el SEXPE realizará la preselección y ordenará a los candidatos de acuerdo con los criterios fijados.

También se ha completado el proceso correspondiente al programa Concilia 2026, que dispone de una subvención de 50.694,88 euros. Gracias a este plan se han contratado un director de Actividades de Ocio y Tiempo Libre y cinco monitores para desarrollar durante el segundo semestre del año actividades de ludoteca dirigidas a menores de entre dos y catorce años.

Más plazas

Al margen de los programas temporales, el Ayuntamiento continúa avanzando en las Ofertas de Empleo Público de 2023, 2024 y 2025, con las que pretende afrontar el relevo generacional de la plantilla y reducir su temporalidad. En estos momentos se encuentran en proceso de selección una plaza de oficial fontanero y tres de conserje.

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La relación de procesos pendientes es amplia. Entre ellos figuran plazas para un técnico de proyectos, dos psicólogos, cinco trabajadores sociales, un técnico de Administración General, un técnico medio de Gestión Administrativa, un técnico jurídico, un técnico de Salud y Medio Ambiente, un técnico de Turismo, un técnico de Prevención de Riesgos Laborales, un ingeniero técnico industrial y tres profesores de música. También deberán iniciarse los correspondientes a un auxiliar de luces y sonido, un oficial electricista, un camionero, un sepulturero y un peón de mercado.

Fuente: La Crónica de Badajoz