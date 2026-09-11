La investigación que ha permitido incautar 644 armas en Girona comenzó en Badajoz con tres detenidos

La operación de la Policía Nacional que ha culminado con la intervención de más de 600 armas de fuego en Cataluña tuvo su punto de partida en Badajoz. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha detallado las claves de un operativo que tuvo su "origen e inicio" en Badajoz en el mes de mayo y donde se detuvieron a tres personas el 11 de junio.

Según ha explicado Quintana, con la operación policial llevada a cabo en la capital pacense se logró interceptar un envío sospechoso a través de una empresa de paquetería postal. "Se consiguió interceptar un paquete" que contenía material armamentístico ilícito, lo que permitió a los agentes intervenir de inmediato y proceder a "la detención de tres personas en Badajoz" por tenencia ilícita de armas.

Sin embargo, el arresto de los implicados no supuso el fin de las actuaciones. El delegado del Gobierno ha confirmado que las fuerzas y cuerpos de seguridad continuaron tirando del hilo para averiguar la procedencia de la mercancía interceptada: "La investigación comenzó en Badajoz. Hace unos meses dimos parte de que se había detenido a tres personas que estaban en posesión ilícita de armas. Lógicamente, eso es lo que primero se efectúa en Badajoz, pero cuando tiras hacia atrás para ver dónde tienen el origen las armas, la investigación continúa en otras comunidades autónomas".

La investigación llevó a Girona

Siguiendo el rastro de la trama, las pesquisas fueron derivadas a Cataluña, concretamente, a la provincia de Girona, donde los investigadores lograron dar con una estructura de suministro mucho mayor. Esta segunda fase se ha saldado con la incautación de 644 armas y la detención de otras tres personas. Al respecto, Quintana ha precisado que el mérito inicial corresponde al trabajo realizado desde Extremadura: "El origen para que esta operación haya sido un éxito fue en Badajoz, con tenencia ilícita de armas y la detención, en nuestro caso, de tres personas. Allí ha habido otras tres personas más detenidas".

Preguntado sobre si las armas incautadas en Girona tenían como destino el abastecimiento del mercado negro en Badajoz, José Luis Quintana se ha mostrado cauto y ha señalado que las vías de distribución del tráfico de armas son complejas e internacionales: "Aquí solamente hubo eso. Pueden ir a otros países, pero eso es hablar por hablar porque no tenemos conocimiento".

Por último, al ser preguntado por la posibilidad de que la operación desarrollada en Badajoz pueda tener relación con los últimos sucesos ocurridos en la ciudad en materia de armas, el delegado ha reconocido que "puede ser", al señalar que a que las actuaciones policiales en Badajoz no están totalmente concluidas y que el análisis del material intervenido sigue su curso. "Los resultados de balística, a veces, tardan bastante tiempo", ha aseverado.

Fuente: La Crónica de Badajoz