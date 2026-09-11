La Plaza de Conquistadores, un punto de encuentro para varias generaciones de Badajoz

La plaza de Conquistadores de Badajoz, conocida popularmente como la plaza de El Corte Inglés, es hoy uno de los espacios más transitados y reconocibles de la ciudad. Lugar de paso, de compras, de juegos y de encuentro, especialmente por las tardes, su aspecto actual es fruto de una importante transformación urbanística que comenzó a gestarse hace más de tres décadas.

Fue en febrero de 1994 cuando el pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobó inicialmente una modificación del Plan General que afectaba a los terrenos comprendidos entre la avenida de Villanueva, la plaza de Conquistadores y varias calles del entorno. Entre los objetivos de aquella operación estaba habilitar suelo para la instalación de unos grandes almacenes que terminarían cambiando la fisonomía y la actividad de esta parte de la ciudad.

Cinco años después, el 19 de octubre de 1999, se inauguraba El Corte Inglés de Badajoz, que abrió sus puertas al público al día siguiente. Su construcción supuso una inversión de 11.000 millones de pesetas (alrededor de 66 millones de euros) y estuvo acompañada de una profunda remodelación urbanística de todo el entorno.

La plaza de Conquistadores de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Una de las particularidades de la plaza de Conquistadores es la presencia de dos aparcamientos, el de El Corte Inglés y el Parking Plaza Conquistadores, que dan servicio a una zona con un importante movimiento diario.

Una de las plazas más concurridas

Pero si algo caracteriza actualmente a este espacio es la vida que adquiere cuando avanza la tarde. Cientos de niños y familias encuentran aquí un lugar de encuentro y esparcimiento en pleno centro urbano.

Esa actividad se multiplica cuando llegan algunas de las fechas más señaladas del calendario pacense. La plaza es uno de los escenarios de las Candelas de Santa Marina, celebración en la que tienen lugar la tradicional quema del Marimanta, el reparto de hornazos y diferentes actuaciones de percusión.

Momento de la tradicional quema del Marimanta durante la celebración de las Candelas de Santa Marina en la plaza. / Andrés Rodríguez

También la Navidad en Badajoz transforma este espacio. Durante las fiestas, la plaza acoge un mercado con diferentes puestos y atracciones destinadas especialmente a los más pequeños, reforzando su condición de punto de encuentro para las familias.

Las atracciones infantiles en la plaza de Conquistadores durante las fiestas navideñas. / Santi García

Con el paso de los años, la plaza de Conquistadores ha dejado de ser únicamente el entorno de un gran centro comercial para convertirse en un espacio plenamente integrado en la vida de Badajoz.

Fuente: La Crónica de Badajoz