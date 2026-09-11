Suceso
Tres heridos, uno de ellos grave, en una colisión entre dos vehículos en Villanueva de la Serena
El siniestro se ha producido a las 9.18 horas en la EX-104
Tres personas han resultado heridas, entre ellas una mujer de 80 años en estado grave, en un accidente de tráfico ocurrido este viernes en la carretera EX-104, a la altura de Villanueva de la Serena.
El siniestro se ha producido a las 9.18 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 de Extremadura recibió la llamada de aviso por la colisión de dos vehículos en torno al punto kilométrico 5,4 de esta carretera.
Como consecuencia del choque han resultado heridas tres personas. La de mayor gravedad es una mujer de 80 años, que, tras ser atendida por los servicios sanitarios, ha sido trasladada en una unidad medicalizada hasta el Hospital Don Benito-Villanueva.
También ha resultado herido un hombre de 78 años, cuyo estado ha sido calificado como menos grave, mientras que un varón de 44 años ha sufrido heridas de carácter leve. Ambos han sido igualmente trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud, entre ellos una unidad medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico, así como Guardia Civil, bomberos del CPEI de Badajoz y personal de mantenimiento de carreteras.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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