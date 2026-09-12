Diccionario extremeño a golpe de pincel: el cómic gigante en vivo toma el paseo de San Francisco en Badajoz

El paseo de San Francisco de Badajoz se ha levantado hoy impregnado de tinta, color y trazos al aire libre. En la segunda jornada de la XVII Salita del Cómic y la Ilustración de Extremadura, la creatividad ha abandonado los rincones para desplegarse sobre grandes lienzos. Desde las 11.30 horas, la actividad estrella de la mañana ha reunido a una veintena de creadores en torno a un reto tan artístico como identitario: elaborar en vivo un diccionario extremeño ilustrado.

La iniciativa busca plasmar y difundir la riqueza lingüística de la región a través de la viñeta, dando forma a palabras y expresiones del vocablo popular elegidas por los propios ilustradores. Carlos Díaz, representante de la asociación Extrebeo -entidad organizadora del encuentro junto al Ayuntamiento de Badajoz-, explica que la propuesta persigue "dar a conocer un poco nuestro vocabulario propio" reuniendo a una veintena de artistas extremeños procedentes de puntos como Cáceres, Plasencia, Mérida, Montijo o Badajoz.

FOTOGALERÍA | Cómic gigante de palabras extremeñas en el paseo de San Francisco de Badajoz por la XVII Salita del Cómic / Diego Rubio

Según detalla Díaz, la meta es que "cada dibujante haga una ilustración sobre esa palabra y abajo ponemos el significado", en una jornada de creación en directo que durará en torno a dos horas.

Artistas pacenses

Para Lucas López, artista pacense que ha debutado este año en la Salita, la experiencia supone un salto fuera de su zona de confort. "Suelo trabajar en digital, por lo que no sé muy bien qué es lo que voy a hacer", reconoce mientras contempla el lienzo. En su caso, la palabra escogida ha sido 'pitera' -herida en la cabeza que sangra- y su idea pasaba por plasmar "un monigote grande" acompañado de una frase ilustrativa que dará rienda suelta a su imaginación.

En el otro extremo del paseo, la también ilustradora pacense Eva García, conocida artísticamente como Kembla, optaba por plasmar 'escuchuflarse de risa'. Para representarla, ha decidido rendir un homenaje a la historieta clásica reuniendo en su encuadre a Mortadelo y Filemón. "Creo que es bastante representativo de España y me gusta mucho; no quiero que se pierda, sobre todo para la gente joven que venga, artistas antiguos que hemos tenido aquí...", afirma Kembla sobre su elección. La artista admite que trabajará apoyándose en referencias previas: "Al ser un personaje que ya existe necesito ver la referencia de la ropa y demás".

Una de las sorpresas que se han encontrado quienes han pasado por San Francisco ha sido ver al concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, dibujando sobre el lienzo al igual que el resto de artistas. Su palabra elegida ha sido 'cañafote', que es el nombre que recibe el saltamontes en algunas zonas extremeñas fronterizas con Portugal.

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La jornada matutina en el paseo de San Francisco abre paso a un programa de tarde que trasladará la actividad al Museo de la Ciudad 'Luis de Morales'. Allí tendrá lugar una charla con las autoras Carolina Corvillo y Noelia Vega sobre sus obras a las 18.00 horas, dando paso a las 19.00 horas a Javier de Isusi, Premio Nacional del Cómic que hablará sobre sus últimas obras y repasará su trayectoria.

Fuente: La Crónica de Badajoz