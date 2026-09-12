El Jamón de Monesterio reúne a miles de visitantes en una fiesta que cumple 35 años

La clave que hace excepcional la Fiesta del Jamón de Monesterio radica en su capacidad para convertir la degustación del mejor jamón ibérico en una grandiosa experiencia de ocio. La celebración del XXXV Día del Jamón de Monesterio cierra una extensa programación de promoción del municipio a través de su producto más conocido. Una explosión de sabores y aromas que ha vuelto a reunir a miles de asistentes, procedentes de cualquier rincón de España, para disfrutar de un ritual colectivo que, con el paso de los años se ha convertido en una de las citas gastronómicas más multitudinarias de Extremadura.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en el año 2009, el Día del Jamón sigue brillando por su originalidad. Comer jamón ininterrumpidamente a lo largo de todo el día solo es posible en la Fiesta del Jamón de Monesterio. El cambio organizativo para la degustación del producto bajo la marca única que agrupa a la media docena de industriales bajo el cuño ‘Jamón de Monesterio’ ha mantenido la esencia de siempre.

Lo verdaderamente atractivo es el conjunto: Un recinto inigualable, en las instalaciones de la piscina, el parque municipal y la zona sombreada del Tejar. El mejor producto ibérico, loncheado a cuchillo, in situ, por 15 maestros cortadores. El económico precio de las abundantes raciones que, esta edición se ha mantenido a 8 € los 120 gramos. La convivencia entre vecindario y visitantes en una fiesta que incluye actuaciones musicales, dentro y fuera del recinto… El Día del Jamón de Monesterio es el mejor escaparate para un municipio internacionalmente conocido que, año tras año, rinde homenaje al jamón ibérico de bellota que elaboran los industriales locales.

XXXV Día del Jamón de Monesterio / Rafa Molina

Mil kilos de producto

La fiesta comenzó pasadas las diez de la mañana. A partir de ese instante, poco a poco, se fueron llenando de mesas y sillas los lugares menos expuestos al sol. En esta edición el reparto de bocadillos se adelantó al 28 de agosto, volviendo a los orígenes de promoción durante el trasiego de vehículos por la Nacional 630. Esta circunstancia provocó que el acceso al recinto se desarrollara de manera más gradual.

Los cortadores mostraron su destreza, habilidad y rapidez. Nadie se queda sin jamón. Se pusieron a la venta unas 10.000 raciones, (más de 1.000 kilos). Presentar el producto bajo la misma marca agilizó las ventas. El flujo de visitantes volvió a sorprender y la fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche. A media tarde, en el recinto de la piscina hubo una actuación musical con el grupo flamenco ‘Ajuí’. Y para continuar la fiesta, en el recinto ferial, concierto con la banda ‘Salistre’ y espectáculo musical con los hits del momento, a cargo de ‘ConReverse’.

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La fiesta contó con el apoyo institucional de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz. Durante la mañana la alcaldesa, Loli Vargas estuvo acompañada por el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, Miguel Antonio Gutiérrez; la diputada provincial, Francisca Silva Leñador, así como por diferentes miembros de la corporación municipal y otros representantes de la Asamblea de Extremadura.