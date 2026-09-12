El valverdeño Raúl Torres, ganador del Concurso de Cortadores de Jamón de Badajoz

La plaza Alta de Badajoz acogió este viernes la décima edición del Concurso de Cortadores de Jamón 'Badajoz Capital Ibérica'. El evento, organizado por el maestro Pepe Alba en colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz y avalado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ), reunió a destacados profesionales del sector. El extremeño Raúl Torres Olivera, natural del municipio pacense de Valverde de Leganés, se proclamó vencedor absoluto tras obtener el primer premio y la distinción al Mejor Plato Creativo.

El ganador se hizo con el trofeo, el diploma, una tabla jamonera y 300 euros de premio pero, además, su victoria también lo lleva hasta la semifinal del Campeonato de España. El podio lo completaron Juan López Ramírez, natural de Añora, en Córdoba (segundo clasificado) y David Galván Alcaide, de la localidad sevillana de Guadalcanal (tercer puesto).

El certamen puso a prueba la habilidad técnica y los conocimientos de seis concursantes de Badajoz, Cáceres, Madrid, Sevilla, Córdoba y Valladolid. Durante el concurso, se evaluaron aspectos clave como el perfilado de la pieza, el estilo del cortador, el grosor y tamaño de las lonchas, la eficacia, el emplatado de las distintas partes del jamón y una prueba de conocimientos culturales sobre el sector ibérico.

El jurado estuvo integrado por figuras de relieve nacional como Desiderio Sebastián Barquero (Campeón de España en 2003), Antonio González Cárdeno (Campeón de España 2025) y Zacarías Píriz Estévez (primer presidente de la ANCJ), acompañados por un jurado internacional procedente de Hong Kong, Italia, Holanda y Estados Unidos.

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Tras el acto de entrega de premios, la organización ofreció una cena de agradecimiento para todo el equipo de voluntarios. Los trabajos de desmontaje, recogida y limpieza de la plaza Alta se prolongaron hasta las 2.00 horas de la madrugada, dejando el recinto totalmente recogido.

Fuente: La Crónica de Badajoz