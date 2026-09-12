X edición
El valverdeño Raúl Torres, ganador del Concurso de Cortadores de Jamón de Badajoz
El extremeño ha logrado también el premio al Mejor Plato Creativo y estará en la semifinal del Campeonato de España
La plaza Alta de Badajoz acogió este viernes la décima edición del Concurso de Cortadores de Jamón 'Badajoz Capital Ibérica'. El evento, organizado por el maestro Pepe Alba en colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz y avalado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ), reunió a destacados profesionales del sector. El extremeño Raúl Torres Olivera, natural del municipio pacense de Valverde de Leganés, se proclamó vencedor absoluto tras obtener el primer premio y la distinción al Mejor Plato Creativo.
El ganador se hizo con el trofeo, el diploma, una tabla jamonera y 300 euros de premio pero, además, su victoria también lo lleva hasta la semifinal del Campeonato de España. El podio lo completaron Juan López Ramírez, natural de Añora, en Córdoba (segundo clasificado) y David Galván Alcaide, de la localidad sevillana de Guadalcanal (tercer puesto).
El certamen puso a prueba la habilidad técnica y los conocimientos de seis concursantes de Badajoz, Cáceres, Madrid, Sevilla, Córdoba y Valladolid. Durante el concurso, se evaluaron aspectos clave como el perfilado de la pieza, el estilo del cortador, el grosor y tamaño de las lonchas, la eficacia, el emplatado de las distintas partes del jamón y una prueba de conocimientos culturales sobre el sector ibérico.
El jurado estuvo integrado por figuras de relieve nacional como Desiderio Sebastián Barquero (Campeón de España en 2003), Antonio González Cárdeno (Campeón de España 2025) y Zacarías Píriz Estévez (primer presidente de la ANCJ), acompañados por un jurado internacional procedente de Hong Kong, Italia, Holanda y Estados Unidos.
Tras el acto de entrega de premios, la organización ofreció una cena de agradecimiento para todo el equipo de voluntarios. Los trabajos de desmontaje, recogida y limpieza de la plaza Alta se prolongaron hasta las 2.00 horas de la madrugada, dejando el recinto totalmente recogido.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
- Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital