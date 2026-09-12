Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Accidente

Tres ciclistas resultan heridos tras una caída en la carretera de Jerez de los Caballeros a La Bazana

Dos de los heridos, de 51 y 66 años, están graves y han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz, mientras que el tercero, de 35, ha resultado leve

El suceso ha tenido lugar a la altura del circuito de autocross Joaquín Pastelero, en la carretera que une Jerez de los Caballeros con La Bazana.

El suceso ha tenido lugar a la altura del circuito de autocross Joaquín Pastelero, en la carretera que une Jerez de los Caballeros con La Bazana. / LA CRÓNICA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. C. B.

Un accidente sufrido por varios ciclistas en la carretera que une Jerez de los Caballeros con La Bazana ha dejado este sábado a tres personas heridas, dos de ellas de carácter grave.

El suceso se ha producido sobre las 8.18 horas, a la altura del circuito de autocross Joaquín Pastelero, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura. La alerta comunicaba la caída de varios ciclistas, por lo que se movilizaron efectivos sanitarios y de la Guardia Civil.

Como consecuencia del accidente, un hombre de 51 años ha sufrido un traumatismo craneal y policontusiones, mientras que otro ciclista de 66 presenta un tramatismo craneal y una contusión en el hombro. Ambos se encuentran graves y han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz.

El tercer herido, un hombre de 35 años, ha sufrido policontusiones de carácter leve y ha recibido el alta en el PAC de Jerez de los Caballeros.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se desplazaron una UME de Jerez de los Caballeros, el PAC de la localidad, una unidad de Soporte Vital Básico de Fregenal de la Sierra y una patrulla de la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  2. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  3. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  4. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  5. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  6. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
  7. Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas
  8. Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital

Tres ciclistas resultan heridos tras una caída en la carretera de Jerez de los Caballeros a La Bazana

Tres ciclistas resultan heridos tras una caída en la carretera de Jerez de los Caballeros a La Bazana

El Jamón de Monesterio reúne a miles de visitantes en una fiesta que cumple 35 años

El Jamón de Monesterio reúne a miles de visitantes en una fiesta que cumple 35 años

El valverdeño Raúl Torres, ganador del Concurso de Cortadores de Jamón de Badajoz

El valverdeño Raúl Torres, ganador del Concurso de Cortadores de Jamón de Badajoz

La Junta descarta abrir un expediente administrativo por el robo en el Arqueológico de Badajoz y el Gobierno sospecha que las monedas han sido fundidas

La investigación que ha permitido incautar 644 armas en Girona comenzó en Badajoz con tres detenidos

La investigación que ha permitido incautar 644 armas en Girona comenzó en Badajoz con tres detenidos

Gallardo rechaza que su inhabilitación trascienda de la Diputación de Badajoz: "La petición de Hazte Oír es desmesurada"

Gallardo rechaza que su inhabilitación trascienda de la Diputación de Badajoz: "La petición de Hazte Oír es desmesurada"

Herida una mujer de 62 años tras ser atropellada en Badajoz

Herida una mujer de 62 años tras ser atropellada en Badajoz

Encuentran muerto en su domicilio de Badajoz al periodista Juan Vega

Tracking Pixel Contents