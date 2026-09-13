El colegio de Badajoz que convirtió un proyecto escolar en una llamada contra el cáncer

Con la vuelta al cole recién estrenada, las aulas vuelven a llenarse de libros, mochilas y nuevos proyectos. Pero hay algunos que consiguen ir más allá de lo puramente educativo para implicar a toda la comunidad y convertir el aprendizaje en una experiencia con impacto social. Es el caso del CEIP Las Vaguadas de Badajoz, un colegio que ha conseguido convertir la investigación científica, los hábitos saludables y la solidaridad en los ejes de una aventura.

El proyecto, bautizado como ‘Operación Barbacid’, nació el curso pasado con unos objetivos claros: “Iniciar al alumnado en la investigación científica, adoptar hábitos saludables de forma práctica, concienciar sobre la importancia de la investigación y potenciar el desarrollo de vocaciones científicas”. Así lo explica Antonio Castaño, profesor de los alumnos de quinto de primaria que participaron en la iniciativa.

Un vídeo de concienciación junto a Ana Torroja

El proyecto se estructuró en tres grandes bloques: el papel de las mujeres en la ciencia, con Margarita Salas como referente; la prevención y la importancia de adoptar hábitos saludables y, por último, la investigación contra el cáncer de páncreas, en el que se puso el foco en el trabajo de Mariano Barbacid. Precisamente en este bloque se desarrolló uno de los elementos más llamativos del proyecto: un vídeo de concienciación sobre la importancia de invertir en investigación contra el cáncer que contó con la participación de Ana Torroja.

Según muchos profesionales del sector, la financiación con la que cuentan para realizar su trabajo es limitada, por ello, Castaño y sus alumnos optaron por grabar un anuncio que tenía como objetivo, según el profesor, “concienciar sobre la importancia de la inversión en investigación”.

Fundación Cris Contra el Cáncer

El anuncio se puso al servicio de la Fundación Cris Contra el Cáncer, una de las entidades que financian el estudio de Barbacid y otros proyectos de investigación oncológica. Desde la organización, que desarrolla programas educativos en colegios de toda España, valoraron especialmente la iniciativa del centro pacense. Mari Carmen Sánchez, coordinadora de estos programas, destacó que el alumnado entendió el verdadero propósito de asociaciones como la suya.

Proceso de grabación del anuncio. / Cedida

“Ellos tenían muy claro que querían hacer un vídeo para concienciar de la importancia de la investigación”, recuerda Sánchez. Desde la fundación se les otorgó total libertad para desarrollar la idea y les proporcionaron material solidario para incorporarlo a la grabación.

La idea de llevar el proyecto un paso más allá partió del propio Antonio, que propuso que Ana Torroja grabara el vídeo junto a los alumnos. La cantante, que tenía previsto actuar en el Teatro Romano de Mérida el pasado 27 de junio, aceptó la propuesta y convirtió aquella colaboración en uno de los momentos más especiales de la iniciativa.

“Hasta dónde puedes llegar cuando tienes ganas"

La Fundación Cris Contra el Cáncer recibió la propuesta con entusiasmo desde el primer momento. “Nos ha parecido increíble todos los contactos que han hecho, cómo se han movilizado y hasta dónde han llegado”, explica la coordinadora, que considera que esta experiencia demuestra “hasta dónde puedes llegar cuando tienes ganas de hacer cosas y estás totalmente implicado”.

Que una artista como Ana Torroja se sumara a una iniciativa escolar de estas características fue, para el centro, algo difícil de olvidar. El profesor destaca, especialmente, "la humildad y sencillez” con la que la cantante se involucró en el proyecto. Pero la colaboración también puso de manifiesto el compromiso de las familias y del propio alumnado: a pesar de que las clases ya habían terminado, los escolares se desplazaron hasta Mérida para participar en la grabación. “Al final, los niños son los protagonistas, y sin ellos, nada de esto sería posible”, subraya el docente.

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La Fundación Cris Contra el Cáncer cuenta con diferentes iniciativas para acercar la investigación y la concienciación sobre el cáncer a los alumnos, desde programas educativos hasta campañas en las que los propios centros se convierten en altavoces de ese mensaje. La meta, en el fondo, es la misma que ha perseguido este anuncio nacido en un colegio de Badajoz: hacer que la importancia de investigar, prevenir y seguir avanzando contra el cáncer llegue a cada rincón.

Fuente: La Crónica de Badajoz