La Diputación de Badajoz organiza 26 actividades para descubrir cinco comarcas de la provincia

Con el eslogan 'Invítate a un planazo', la Diputación de Badajoz pondrá en marcha 26 actividades en cinco comarcas de la provincia para promocionar sus recursos y convertir el turismo en motor y desarrollo, a través del Programa de Dinamización Turística de Comarcas. Este se llevará a cabo entre los meses de septiembre, octubre y noviembre en las comarcas de La Siberia, Vegas Altas, Vegas Bajas, Zafra-Río Bodión y Los Baldíos.

Según ha explicado la diputada del Área Funcional de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Valls, con este plan se pretende promocionar los pueblos de la comarca como destinos turísticos y desestacionalizar las visitas. Para ello, se pondrán en valor los recursos concretos de cada una de ellas, “que cada territorio cuente su propia historia y que lo haga a través de experiencias. El objetivo es implicar a todo el tejido empresarial turístico de cada comarca”, ha explicado.

Por su parte, Carolina Casado, coordinadora de Proyectos Europeos de Turismo de la Oficina de Promoción Turística de la institución provincial, ha puesto el acento en la variedad de la programación y en la posibilidad de disfrutar de propuestas diferentes durante los fines de semana. “Hemos buscado que haya actividades para públicos y gustos muy distintos, desde quienes disfrutan de la naturaleza o el turismo activo hasta quienes prefieren la gastronomía, el patrimonio o mirar al cielo”, ha explicado.

Del 20 de septiembre al 8 de noviembre

Casado ha destacado además que algunas de las propuestas permiten descubrir varios recursos de una misma comarca en una sola jornada, combinando actividades como senderismo, gastronomía, observación de aves, astroturismo, navegación o visitas culturales. “Encontrar un plan, salir, descubrir un pueblo y disfrutar de todo lo que ofrece cada territorio. Del 20 de septiembre al 8 de noviembre, la provincia se convierte en un gran escaparate de experiencias para conocer algunos de sus principales atractivos, desde cinco conjuntos históricos hasta un Monumento Natural como es el espectacular entorno del cerro Masatrigo, o La Siberia, la única Reserva de la Biosfera de la provincia entre otros.

Una propuesta que busca acercar estos recursos al visitante, poner en valor la diversidad de nuestros pueblos y mejorar la competitividad turística de los territorios, atrayendo tanto al turismo interior como a visitantes procedentes de las provincias limítrofes” ha señalado.

En cinco comarcas

De esta manera, en la comarca de La Siberia se desarrollarán cinco jornadas centradas en el ecoturismo y el disfrute de sus recursos naturales. Vegas Altas contará con otras cinco propuestas vinculadas al turismo activo, la naturaleza y el astroturismo, mientras que Vegas Bajas pondrá el foco en su patrimonio natural, histórico y arquitectónico. En Zafra-Río Bodión se desarrollarán seis actividades que combinarán gastronomía, patrimonio, enoturismo, observación de aves y astroturismo, y Los Baldíos ofrecerá cinco propuestas en torno a sus paisajes, tradiciones, patrimonio y recursos naturales.

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Las 26 actividades se desarrollarán los fines de semana de los meses de septiembre, octubre y noviembre de manera gratuita y con un máximo de 35 personas por actividad. Las inscripciones podrán realizarse los lunes previos a cada una de ellas a partir de las 12.00 horas en la web.

Fuente: La Crónica de Badajoz