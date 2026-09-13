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Policía Nacional

Dos detenidos en Badajoz por robar catalizadores en varios puntos de Extremadura

Ambos ya han sido puestos en libertad tras pasar ayer a disposición judicial

Dos detenidos en Badajoz por robar catalizadores.

Dos detenidos en Badajoz por robar catalizadores. / La Crónica de Badajoz

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L. C. B.

Badajoz

La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a dos personas de nacionalidad española, procedentes de fuera de Extremadura, como presuntos autores de una serie de robos de catalizadores de vehículos. La operación culminó el pasado jueves con el arresto de los sospechosos en la capital pacense.

Según ha informado la Policía Nacional, a los detenidos se les atribuyen más robos de estas piezas en otros puntos de la región. Tras pasar este pasado sábado a disposición judicial, ambos ya han sido puestos en libertad.

Un delito en auge en la región

La sustracción de estos componentes se ha convertido en algo habitual en la comunidad en los últimos meses y que ha llevado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a intervenir en varias ocasiones. En mayo, la Policía Nacional arrestó a tres hombres tras pillarlos robando catalizadores en la autopista de Badajoz. Los arrestados tenían entre 34 y 46 años y fueron sorpendidos mientras se encontraban en los bajos del coche durante la noche a la altura del colegio Los Maristas.

Vehículo policial junto al coche de los detenidos en la autopista.

Vehículo policial junto al coche de los detenidos en la autopista. / Cedida

En Cáceres, la Guardia Civil también detuvo el pasado mes de junio a una trabajadora de una empresa de reciclaje de la comarca de Campo Arañuelo. La mujer sustrajo 5 vehículos y 43 catalizadores de las instalaciones de la compañía aprovechando un fin de semana donde los jefes no estaban. Para transportarlos, habría utilizado una furgoneta de la propia empresa para su posterior venta en distintos establecimientos dedicados a la gestión de residuos metálicos situados fuera de la provincia de Cáceres.

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Días después, otra operación también de la Guardia Civil en la provincia cacereña culminaba con el arresto de tres hombres acusados de sustraer 12 catalizadores durante los días 6 y 7 de abril en la comarca Miajadas-Trujillo. En este caso, los autores tampoco eran de Cáceres, sino que se desplazaban para cometer los robos, que afectaron a distintas localidades y presentaban un patrón común que hizo sospechar a los investigadores de la actuación de un grupo especializado.

Catalizador

Catalizador. / L. C. B.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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