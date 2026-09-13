La residencia Lisardo Sánchez de Badajoz completa la primera fase de las obras, pero aún necesita 500.000 euros

Las obras de adaptación de la residencia Hogar Lisardo Sánchez, situada en la carretera de Valencia de Alcántara, a unos 15 kilómetros de Badajoz y próxima a la ermita de Bótoa, avanzan y su primera fase está prácticamente terminada. Es un paso importante para garantizar la continuidad de un centro que atiende actualmente a 30 personas mayores, aunque todavía queda por delante el principal desafío: conseguir alrededor de 500.000 euros para poder completar el proyecto.

Como ya adelantó este diario, la residencia, propiedad de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, necesita acometer una reforma integral para ajustarse a la normativa vigente. El proyecto completo está presupuestado inicialmente en unos 800.000 euros, de los que ya se han aportado aproximadamente 300.000, según explica la hermana Blanca Rocío Botero, una de las responsables del centro.

"Por ahora nos faltan unos 500.000 para poder llegar al proyecto completo", señala Botero. Una cantidad que, advierte, incluso podría aumentar si durante la ejecución aparecen necesidades que inicialmente no estaban previstas.

La intervención se ha dividido en tres fases para permitir que la residencia siga funcionando mientras se desarrollan los trabajos. La primera de esas zonas está prácticamente lista para entrar en funcionamiento. Cuando sea entregada, los residentes que actualmente ocupan el área central serán trasladados a las nuevas dependencias. De esta forma podrá comenzar la segunda fase, que contempla la intervención sobre ese espacio central para continuar con la adecuación arquitectónica.

Los trabajos, cuenta, se han prolongado algo más de lo previsto: "Por algunas razones se ha retrasado un poquito, pero gracias a Dios podemos contar con ese avance de que la primera etapa está prácticamente terminada", explica la religiosa.

Pese a la envergadura de la reforma, la actividad cotidiana del centro continúa con normalidad y, según Botero, las obras apenas están interfiriendo en la vida de sus usuarios. La responsable destaca especialmente la organización de la constructora para reducir las molestias derivadas del ruido y los escombros. "Los mismos ancianos me han dicho en más de una ocasión: 'Hermana, ¿qué pasa, que no están trabajando?'. Y yo les digo: 'Asómate, que están trabajando'. Lo hacen de una manera en la que prácticamente ni nos enteramos", cuenta.

Algunas de las estancias de la residencia Lisardo Sánchez tras el avance de la primera fase de las obras. / Cedida

Imprescindible para evitar el cierre

Con la primera fase encaminada, la preocupación se desplaza ahora hacia la financiación de las dos siguientes. La residencia necesita seguir recaudando dinero para culminar una reforma que no es opcional. El centro asumió ante el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) el compromiso de realizar la adecuación después de que una supervisión advirtiera de las consecuencias de no adaptar las instalaciones. "Si no se hace la remodelación o la adecuación arquitectónica, se puede llegar a un cierre total de la residencia o a una multa", recuerda Botero.

Rocío Botero, una de las responsables de la residencia Hogar Lisardo Sánchez de Badajoz. / Rebeca Porras

Para las responsables del hogar, no conseguir los fondos supondría dejar "inconcluso" el proyecto y abrir un escenario complicado. "Acarrea un tremendo problema, no solamente para la residencia, sino para todos los residentes, los ancianos, las familias y la sociedad", sostiene.

Hasta ahora, la aportación más importante recibida ha procedido de la Fundación Caja Badajoz. También han colaborado las propias Hermanitas de los Pobres de Maiquetía a través de sus casas de Pamplona y Madrid. A esas ayudas se han sumado las aportaciones de particulares, que han ido engrosando poco a poco los fondos disponibles.

La residencia también ha solicitado apoyo al Ayuntamiento de Badajoz y está pendiente de conocer la resolución. Según Botero, el centro presentó la documentación requerida y cumple los criterios de la convocatoria, por lo que confía en obtener una respuesta favorable.

Maneras de colaborar

Mientras llegan nuevas ayudas institucionales, la residencia prepara una nueva campaña de captación de fondos coincidiendo con la finalización de la primera fase. La intención es reforzar la difusión a través de las redes sociales y, especialmente, concienciar a la población sobre lo que está en juego si no se consigue completar la reforma.

En los últimos meses, la solidaridad ha llegado de formas muy diferentes. Una de ellas sorprendió especialmente a las religiosas. Una mujer se puso en contacto con el centro para ofrecer unas joyas como donativo. "Yo esas joyas las llevé y en total se han hecho como unos 5.000 euros con las joyitas que la señora nos dio", cuenta Botero.

La anécdota, señala, demuestra que las aportaciones no tienen por qué limitarse a una transferencia económica. Otras congregaciones también se han sumado al proyecto de manera distinta. Es el caso de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que comunicaron al centro que no podían realizar una aportación monetaria, pero han colaborado con alimentos y enseres.

Ahora el objetivo es dar un nuevo impulso a esa solidaridad. "Estamos estudiando cómo y de qué manera pudiéramos captar fondos", explica Botero. Las redes serán una de las principales herramientas, pero la residencia confía también en la "sensibilización de las personas que de buen corazón se sumen a esta causa".

Imagen general de la residencia Lisardo Sánchez de Badajoz. / Cedida

Las personas que quieran colaborar con la Residencia Hogar Lisardo Sánchez pueden hacerlo mediante transferencia bancaria al IBAN ES86 0049 1370 41 2810 222991 o a través de Bizum ONG, con el código 13688. Desde el centro insisten en que cualquier aportación, por pequeña que sea, puede contribuir a completar las obras y garantizar la continuidad de la residencia.

Fuente: La Crónica de Badajoz