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A través de un mapa

Zafra facilita la localización de sus 70 plazas de aparcamiento para personas con discapacidad

La idea es prestar especial atención a los visitantes no residentes que desconocen la ubicación de las mismas

Se puede consultar en la página web del ayuntamiento

Presentación del mapa de aparcamientos para personas con movilidad reducida.

Presentación del mapa de aparcamientos para personas con movilidad reducida.

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L. C. B.

Zafra

El Ayuntamiento de Zafra y APAMEX han presentado el nuevo mapa de aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida en la ciudad, con un total de 70 plazas geolocalizadas para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad.

El mapa se presentó el pasado miércoles 9 de septiembre por el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández; el presidente de APAMEX, Jesús Gumiel; el concejal de Deportes, Educación, Accesibilidad y Discapacidad, Javier Domingo Jaramillo; la concejala de Servicios Municipales, Julia Martín; y el jefe de la Policía Local, Gerardo López.

Según explicaron, con el objetivo de optimizar la autonomía y la movilidad del colectivo de personas con discapacidad, el Ayuntamiento de Zafra ha puesto en marcha este mapa de geolocalización de todos los estacionamientos reservados.

El mapa se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Zafra y se trata de 70 plazas contabilizadas en la vía pública, sin contar las existentes en recintos privados que disponen de sus propias reservas.

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Información visual detallada y accesible

El propósito de este nuevo servicio es ofrecer información visual detallada y accesible, con especial atención a los visitantes no residentes que desconocen la ubicación de estas plazas. Al acceder a la plataforma, el sistema despliega marcadores de posición que identifican de forma precisa cada una de las plazas disponibles en el municipio. Además está en continua actualización a la normativa. Una actividad en la que colaboran diferentes servicios municipales

Fuente: La Crónica de Badajoz

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