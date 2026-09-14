Aguas residuales o alivios autorizados: el conflicto por una albuera de Villanueva del Fresno

Luis Mateos, un vecino de Villanueva del Fresno, lleva años denunciando que las aguas residuales del municipio llegan a su terreno agrícola y contaminan la albuera que utiliza para el riego y el ganado. Promedio, el consorcio público de gestión medioambiental de la Diputación de Badajoz asegura, por su parte, que la red funciona con normalidad y que los desbordamientos responden a los alivios autorizados durante episodios de lluvia.

Según explica este vecino, las tuberías que conducen las aguas residuales del municipio hasta la depuradora atraviesan su explotación y, cuando aumenta el caudal, el agua termina desbordándose junto a su finca y entrando en un depósito de agua que utiliza para el riego y para dar de beber al ganado.

Según su relato, el problema se produce especialmente cuando aumenta el volumen de agua: “Cuando va con agua mínima, más o menos corre bien”, explica el vecino. Sin embargo, cuando al agua residual se suma la procedente de las precipitaciones, sostiene que la conducción no tiene capacidad suficiente. El resultado, según describe, es que el agua termina buscando una salida por los propios pozos de registro y “saltan las tapas”.

Uno de los pozos de registro. / Cedida

El agricultor asegura que el agua de los desbordamientos queda "negra, sucia y con mal olor", hasta el punto de que ya no puede utilizarla con normalidad. Las consecuencias también han alcanzado a su actividad ganadera. Según cuenta, la situación se ha intensificado durante el último año, coincidiendo con periodos de mayor precipitación. Debido a ello y al no poder garantizar agua en las condiciones necesarias, se vió obligado a vender ovejas. Ahora, con el inicio de una nueva época de lluvias, teme que los episodios vuelvan a repetirse.

Puntos de alivio autorizados

Por su parte, el Consorcio de Gestión Medioambiental Promedio explica que la red de alcantarillado del municipio es unitaria, por lo que recoge tanto las aguas residuales como el agua de escorrentía de las calles que desembocan en el pueblo.

Promedio señala además que, al tratarse de una red unitaria, existen puntos de alivio autorizados para garantizar su funcionamiento durante las lluvias intensas. Según el consorcio, "se trata de un procedimiento habitual en este tipo de sistemas" autorizado por Confederación Hidrográfica del Guadiana. Además, afirma que el agua de alivio está diluida por el gran volumen de agua, por lo que no se trataría "de aguas residuales brutas".

Respecto a la albuera, Promedio sostiene que esta se alimenta del propio cauce natural del arroyo y, por tanto, puede recoger tanto posibles alivios de la red durante episodios de lluvia como el agua y los residuos arrastrados por las escorrentías. El consorcio recuerda además que el aprovechamiento de agua de un cauce público debe contar con autorización de la CHG, aunque asegura desconocer si este caso concreto dispone de ella.

Raíces de eucalipto invadieron las tuberías

Promedio sí reconoce un episodio en el que raíces de un eucalipto invadieron el colector, coincidiendo con un periodo de lluvias que provocó un desbordamiento de agua pluvial hacia el cauce. Según explica, esta incidencia ya fue solucionada, "asegurando el normal funcionamiento". "Por lo tanto, podemos garantizar que en caso de lluvias, el agua solo puede salir por el punto autorizado", asegura el consorcio.

Sobre los residuos que Mateos asegura haber encontrado, como jeringuillas o compresas, Promedio cuestiona que procedan del alcantarillado y señala que su presencia en la albuera podría estar relacionada con los arrastres de las vaguadas y del propio cauce durante los episodios de lluvia.

El agricultor, mientras tanto, insiste en que su principal preocupación ahora es que vuelva a llover y el sistema vuelva a desbordarse. Después de años de episodios puntuales, reclama que se actúe sobre la conducción para evitar que las aguas continúen llegando a su explotación.

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Ante esta situación, el propietario afirma haber recurrido a distintas administraciones y organismos en busca de una solución como al ayuntamiento de la localidad, CHG, Seprona e incluso personal relacionado con la sanidad y los servicios veterinarios. En algunas de esas visitas, según su versión, se revisaron las tuberías y se tomaron fotografías. Sin embargo, Mateos sostiene que, pese a estas inspecciones, ninguna de las actuaciones ha terminado hasta ahora en una solución definitiva.

Fuente: La Crónica de Badajoz