La Codosera continúa con problemas de cobertura desde hace dos semanas

La zona de La Tojera, en La Codosera, lleva desde el pasado 31 de agosto sufriendo problemas de cobertura telefónica que dificultan las comunicaciones de los vecinos. La situación se agravó el pasado 9 de septiembre cuando la incidencia llegó a provocar momentos de incomunicación total en el caserío.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de La Codosera intensificó las gestiones con la empresa responsable del servicio de telefonía para reclamar una solución. En este sentido, el consistorio informó el pasado sábado, a través de sus redes sociales, de las actuaciones que viene realizando desde que comenzaron las incidencias.

Según explicaron fuentes municipales, desde el 31 de agosto el ayuntamiento ha realizado llamadas telefónicas a la empresa responsable del servicio para comunicar la incidencia y tratar de buscar una solución, además de enviar varios correos electrónicos en los que se detalla la situación y las dificultades que está ocasionando a los vecinos de La Tojera.

Esta se trata de una zona rural de La Codosera situada junto a la frontera portuguesa, que cuenta con restaurantes, alojamientos rurales y distintos atractivos ligados a su entorno natural. Por lo tanto, las comunicaciones son también importantes para la actividad que se desarrolla en el entorno.

Incomunicación total

Sin embargo, la situación experimentó un nuevo empeoramiento el 9 de septiembre, cuando la pérdida de cobertura dejó a la zona en una situación de incomunicación total, lo que llevó al ayuntamiento a intensificar sus reclamaciones y exigir una respuesta a la empresa responsable.

Tras las solicitudes municipales, técnicos de la compañía se desplazaron hasta La Tojera para comprobar la incidencia e intentar solucionar los problemas de cobertura, pero poco después de esta intervención volvieron a registrarse fallos en el servicio.

Por este motivo, según detallan desde el consistorio, la incidencia todavía no se considera resuelta y continúan reclamando a la empresa una solución definitiva para garantizar las comunicaciones en esta zona del municipio.

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Desde el ayuntamiento aseguran también que seguirán trabajando y realizando las gestiones necesarias "para que el servicio se restablezca lo antes posible y se garantice una cobertura estable, evitando que estas incidencias vuelvan a repetirse".

Fuente: La Crónica de Badajoz