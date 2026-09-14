Doma, fuego y fantasía ecuestre para cerrar la feria de Monesterio

Monesterio cerró su programa de feria con un magnífico festival de arte ecuestre que logró congregar a centenares de personas para seguir el espectáculo propuesto por la empresa Entre Toros y Caballos, organizado por el ayuntamiento en colaboración con la peña ecuestre local, El Estribo.

Según Diego Martínez, responsable de la promotora, la respuesta del público fue “impresionante”. El espectáculo duró algo más de hora y media, periodo en el que nadie se movió de su asiento para disfrutar de un evento distinto, para todos los públicos, variado y muy entretenido. Monesterio cuenta con un gran número de aficionados al mundo del caballo, con lo que, esta propuesta fue seguida con muchísimo interés por quienes comparten esta devoción.

Alta escuela, doma en libertad, monta a la amazona, doma vaquera, baile flamenco y ejercicios de coordinación entre varios caballos, formaron parte de una atracción ecuestre que, finalizó con un gran carrusel. Con esta actividad se puso broche final a una programación festiva que se inició con las actividades conmemorativas con el Día de Extremadura y el pregón de Joaquín Villalba y que, en lo musical, concluyó con la actuación, en la caseta municipal, del grupo Maymona Rock, tributo al rock andaluz.

Degustaciones populares en la Fiesta del Jamón / Rafa Molina

Día del Jamón

En su balance, la organización del XXXV Día del Jamón de Monesterio, ha destacado la “alta participación”, “superándose las expectativas iniciales”. El público respondió y la promoción trascendió lo regional, con citas en los principales medios de comunicación nacionales.

La nueva fórmula de venta bajo la marca ‘Jamón de Monesterio’, resultó muy vistosa. Un enorme escenario acogió a 15 cortadores profesionales, llegados desde diferentes puntos del país, para lonchear a cuchillo las generosas raciones que se consumieron a lo largo de toda la jornada. En total, alrededor de 10.000 raciones, de unos 120 gramos, al precio de promoción de 8 €. Al mismo precio, también se degustaron raciones de queso y lomo ibérico. Tal fue la afluencia de público que, pasada la media tarde se acabó con todas las provisiones.

El público disfrutó de un día muy completo, que finalizó con dos multitudinarios conciertos, en el recinto ferial, con las bandas Salistre y ConReverse.

Ambiente en los conciertos del recinto ferial / Paloma Aceitón

Toros

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En cuanto a la feria taurina, en esta edición, el ayuntamiento apostó por un único festejo, con la participación de los rejoneadores Leonardo Hernández, (celebrando el 20 aniversario de su alternativa), Ana Rita y Sebastián Fernández. La cita con el toreo a caballo se produjo el viernes, 11 de septiembre, en la portátil de la localidad. Buena entrada, para disfrutar de un festejo con reses de Guadajira y puerta grande para los 3 intervinientes: Leonardo Hernández, dos orejas, ovación y saludos; Ana Rita, dos orejas y una oreja y Sebastián Fernández, triunfador de la tarde, con dos apéndices en cada toro.