La legalidad de los bolardos en Badajoz: esto es lo que dice la normativa sobre su uso y accesibilidad

La convivencia entre los vehículos y los peatones en las calles de plataforma única no siempre resulta sencilla. La reciente instalación de bolardos en algunas calles como Obispo San Juan de Ribera, Zurbarán o Santo Domingo ha reabierto el debate sobre el día a día, su eficacia y, sobre todo, su encaje legal dentro de los criterios de accesibilidad.

Ante las quejas de algunos vecinos, surge la pregunta de si los bolardos son compatibles con las personas con movilidad reducida. Para ello, la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex) enumera los criterios técnicos y las normas que regulan la presencia de este mobiliario.

Una normativa nacional obligatoria

Desde la oficina aseguran que la solución no es prohibir la colocación de bolardos, sino que hay que adaptar su presencia al cumplimiento de la ley. La regulación de referencia en España es un documento de obligado cumplimiento que detalla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos.

Tal y como explica Ana Navas, técnica de la Otaex, la colocación de estos elementos depende de la anchura y el tipo de vía. Para evitar aceras estrechas e inaccesibles, la normativa permite instalar bolardos en las zonas peatonales -especialmente en calles a un mismo nivel donde conviven peatones y vehículos- siempre que no se invada el espacio peatonal. La condición indispensable para colocarlos es garantizar en todo momento un ancho mínimo de paso libre de 1,50 metros, asegurando así la movilidad fluida y segura de cualquier transeúnte.

Bolardos instalados en el paseo de San Francisco. / David Guilherme

Dimensiones, formas y contraste de color

Además de respetar la anchura, los propios bolardos deben cumplir con una serie de características físicas para no transformarse en un peligro, especialmente para personas con discapacidad visual. La norma especifica que estos elementos deben situarse entre los 75 centímetros y el metro de altura, disponer de un diámetro mínimo de 10 centímetros, contar con un diseño de aristas redondeadas y presentar un color que contraste de forma clara con el suelo.

"Los bolardos que se están instalando, habitualmente, cumplen con las especificaciones técnicas", señala Navas. Además, matiza que, en la mayoría de las ocasiones, las dudas no surgen por el diseño o la fabricación del producto homologado, sino por la oportunidad de su ubicación.

El foco del problema y que lleva a tomar la decisión de colocar estos obstáculos es, en muchas ocasiones, la presencia de vehículos que invaden la zona del peatón. "Hay que respetar la normativa de accesibilidad para garantizar el paso de las personas", enfatiza.

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En Badajoz, los pliegos de licitación suelen incorporar el asesoramiento técnico previo de la Otaex para asegurar que el diseño cumple los estándares. Sin embargo, la colocación posterior de bolardos no siempre está prevista en el proyecto original.

Fuente: La Crónica de Badajoz