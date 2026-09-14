¿Qué nuevas tiendas abrirán en el centro comercial Conquistadores de Badajoz? Éstas son las propuestas ciudadanas

La nueva etapa anunciada en el centro comercial Conquistadores de Badajoz, cuyas instalaciones parecían haber entrado en un declive irremediable desde que en junio cerraron los cines, ha causado expectación entre los ciudadanos, que han expresado en las redes sus preferencias sobre las tiendas que querrían que ocupasen los espacios vacíos del centro comercial, situado en la margen derecha de la ciudad.

Conquistadores está gestionado por Arker y es propiedad del Grupo Edética. Abrió en 1999 y llegó a tener todos sus locales ocupados. Pero paulatinamente han ido cerrando y algunos no han encontrado nuevo inquilino. En la actualidad, en la planta baja solo pervive el supermercado Spar, mientras que la primera funciona Burguer King y Wok Buffet. Además está anunciada la próxima apertura de un restaurante coreano. Entre ambas plantas, hay una decena de espacios sin uso. El de mayor tamaño es el que ocupó un bazar chino. Además de los cines, que estaban situados en la planta superior (la segunda) y que cerraron definitivamente a finales de junio.

Los responsables de las instalaciones han decidido modificarr la identidad corporativa: un cambio de imagen para una nueva etapa, que confían en enderezar, ofreciendo nuevas experiencias a sus clientes, con una mayor variedad de operadores y servicios. Anuncian nuevas marcas que se incorporarán al centro comercial. No concretan cuáles, pero sí avanzan que las darán a conocer próximamente.

Las preferidas

Rápidamente, los comentarios no se han hecho esperar. Entre las propuestas comerciales más demandadas está la cadena de decoración Ikea, que precisamente ya ocupó uno de los locales con un punto de planificación, en la planta baja. En Badajoz tiene un local de recogida en el polígono industrial de El Nevero. Otra de las cadenas sugeridas con más adeptos es Action, que en Extremadura tiene tienda en Plasencia. Action es una cadena neerlandesa que cuenta con miles de referencias que abarcan decoración del hogar, menaje de cocina, bricolaje, papelería, juguetes, cuidado personal, textiles y artículos de manualidades a precios muy reducidos.

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Por supuesto, entre las sugerencias más repetidas está que el centro comercial vuelva a contar con cines, pues en Badajoz ya solo funcionan unas salas, las del centro comercial El Faro. También son varios los ciudadanos que reclaman un Hipercor, que existía en El Faro y cerró. Hay quien propone un Tedy (existe uno en San Roque, en la avenida Ricardo Carapeto) y hasta un Zara Home (funcionó en la calle Juan Carlos I y también cerró). Por pedir, que no quede. Hay quien propone un Alcampo y un Lidl (en Badajoz ya hay dos). Los comentarios dan fe de las necesidades sin cubrir que los ciudadanos detectan en su entorno. Entre otras propuestas, también hay quien pide una papelería, una juguetería, un 'chino' y una tienda de Starbucks. Espacio libre existe. Ahora hay que encontrar marcas que lo ocupen y hagan revivir este centro comercial.

Fuente: La Crónica de Badajoz