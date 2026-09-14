Los Osborne y un superviviente del accidente de los Andes, invitados al Congreso de Empresa Familiar en Badajoz

El Congreso Regional de la Empresa Familiar en Extremadura se celebrará los días 10 y 11 de noviembre en el Edificio Ibercaja de Badajoz. El evento, organizado por la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) y la ITAE Business School, unirá a grandes empresas o referentes como Grupo Osborne, y contará con la presencia del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Jorge Dezcallar y de uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes, Gustavo Zerbino.

La cita reunirá a empresarios, directivos y profesionales para compartir experiencias y reflexionar sobre los principales retos que afrontan actualmente las empresas familiares, según han explicado.

Durante dos jornadas, el congreso pondrá sobre la mesa cuestiones como la continuidad empresarial, el liderazgo, la capacidad de adaptación, la gestión de la incertidumbre y de la adversidad o la construcción de marcas, a través "de las experiencias de destacados empresarios y profesionales de diferentes ámbitos".

Primera jornada

El programa arrancará el día 10 por la tarde con la inauguración oficial, y dará paso a una de las conversaciones centrales de esta primera jornada, 'Osborne: familia empresaria desde 1772'.

La mesa contará con la participación del expresidente de Grupo Osborne, Ignacio Osborne, y con el empresario, consejero y accionista Álvaro Osborne, quienes compartirán su experiencia al frente de una compañía familiar con más de dos siglos y medio de trayectoria, moderado por la vicepresidenta de la AEEF y directora general de Grupo Friex, Susana Rodríguez.

Segundo día

El programa continuará durante la segunda jornada con el presidente y director general de Mayoral, Manuel Domínguez, y su ponencia 'Mayoral y los retos de la empresa familiar', donde abordará desde la experiencia de una de las compañías españolas de referencia los desafíos que "implica gestionar y hacer crecer una empresa familiar en un entorno empresarial en constante transformación".

La incertidumbre será precisamente el eje de la siguiente intervención, donde Jorge Dezcallar ofrecerá la ponencia 'Navegando en la incertidumbre: los principales retos geopolíticos hoy', para analizar el escenario internacional y los factores geopolíticos que condicionan actualmente las decisiones de empresas y organizaciones, según han expresado.

Por su parte, el director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Renova, Paulo Pereira, ofrecerá una charla sobre 'La importancia de una marca', centrada en el valor estratégico de la marca como elemento diferenciador y generador de valor para las empresas.

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A su vez, el superviviente del accidente aéreo de los Andes de 1972 Gustavo Zerbino abordará la 'Gestión de la adversidad' desde su propia experiencia vital.

Fuente: La Crónica de Badajoz