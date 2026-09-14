Valverde de Leganés prepara un tercer centro de emprendimiento ante la ocupación de los dos actuales

La localidad de Valverde de Leganés cuenta con dos espacios para el emprendimiento y actualmente se encuentra trabajando en la puesta en marcha de un tercero para seguir apoyando a quienes quieren iniciar su propio proyecto.

Actualmente, ambos centros destinados al emprendimiento tienen todos sus espacios ocupados, lo que evidencia la demanda existente y el interés de emprendedores y profesionales por contar con un espacio adecuado desde el que iniciar, consolidar o desarrollar su actividad.

Por un lado, está el Centro de Empleo, Emprendimiento e Innovación, ubicado en la zona de El Plantonal, que cuenta con cinco despachos, una sala de coworking y un salón para eventos, ofreciendo diferentes posibilidades y espacios adaptados a las necesidades de emprendedores y profesionales. A este espacio se suma el Centro de Impulso Comercial y Profesional 'La Fontanina', que dispone de diez despachos, tres salas y un aula de formación y salón de actos para encuentros profesionales.

Favorecen el contacto entre profesionales

Ambos centros ofrecen la posibilidad de contar con un entorno profesional sin asumir desde el inicio los costes que implica poner en marcha una oficina propia. Pero su utilidad va más allá de las instalaciones: favorecen el contacto entre profesionales, el intercambio de ideas y la creación de sinergias, generando nuevas oportunidades de colaboración y negocio entre quienes desarrollan allí su actividad.

Un centro en el antiguo centro de salud

La elevada ocupación de estos dos espacios ha llevado al Ayuntamiento de Valverde de Leganés a seguir avanzando en su apuesta por el emprendimiento. Por ello, ya se encuentra en proceso la puesta en marcha de un tercer espacio para emprendedores, el Centro de Emprendimiento III, que estará ubicado en la primera planta del edificio que albergaba el antiguo centro de salud. Este nuevo espacio permitirá ampliar la oferta existente y dar respuesta a la demanda de personas que buscan un lugar donde comenzar su actividad profesional, especialmente jóvenes que tienen una idea, un proyecto o un sueño empresarial y necesitan un primer impulso para hacerlo realidad.

El objetivo de estos tres centros es sencillo: que quien tenga una idea, un proyecto o el deseo de emprender no tenga que marcharse para hacerlo realidad. Desde el ayuntamiento aseguran que seguirán trabajando para poner a disposición de los emprendedores "recursos, espacios y herramientas" que faciliten la creación de proyectos, pero sobre todo, "que puedan crecer allí".

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Todas aquellas personas interesadas en conocer estos espacios, sus posibilidades y las condiciones para desarrollar en ellos su actividad profesional, pueden ponerse en contacto con el Centro de Empleo, Emprendimiento e Innovación

Fuente: La Crónica de Badajoz