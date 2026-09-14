Protesta
Vecinos de tres pueblos convocan una movilización en Don Benito contra la planta de biometano
Colectivos de Hernán Cortés, Santa Amalia y Valdehornillos se concentrarán este miércoles en la Plaza de España para reclamar que el Ayuntamiento rechace el proyecto y no conceda la licencia de obras
Samuel Sánchez
Las plataformas vecinales contrarias a los proyectos de biometano en el entorno de Don Benito han convocado una concentración para este miércoles en la Plaza de España de la localidad.
Tal y como han dado a conocer, la protesta comenzará a las siete de la tarde y contará con la participación de colectivos de Hernán Cortés, Santa Amalia y Valdehornillos, que han unido fuerzas para mostrar su rechazo a la planta proyectada en término municipal de Don Benito pero próxima a estas poblaciones.
Llamamiento
Desde la plataforma Aquí No Hernán Cortés han hecho un llamamiento a la participación bajo el mensaje "Unidos somos más fuertes" y han anunciado su desplazamiento hasta Don Benito para "demostrar que no queremos esta macroplanta cerca de nuestros pueblos", según han apuntado desde el colectivo.
Los convocantes exigirán al Ayuntamiento de Don Benito la aprobación de una moción contraria al proyecto y reclamarán que no se conceda la licencia de obras para su ejecución.
La movilización se produce después de que el promotor de la instalación, Emilio Camacho, defendiera públicamente los beneficios del proyecto para el tratamiento de residuos agroganaderos de la zona.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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