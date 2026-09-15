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Chocó con el tendido eléctrico

Un buitre, el origen del incendio que arrasó tres hectáreas forestales en Valdecaballeros

El ave sufrió una fuerte descarga y cayó sobre el terreno seco envuelto en llamas, provocando la combustión instantánea de la vegetación

El incendio afectó una gran superficie forestal de encinas, pasto y jaras

Imagen del buitre calcinado.

Imagen del buitre calcinado.

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L. C. B.

Valdecaballeros

La Guardia Civil esclarece la causa del incendio forestal originado el pasado 15 de agosto en el término municipal de Valdecaballeros. La investigación se inició tras el fuego originado en las inmediaciones de la carretera EX-316 dentro del término municipal valdecaballerense, donde los agentes pudieron determinar que el origen directo del fuego fue la colisión de un buitre con el tendido eléctrico de alta tensión.

El ave sufrió una fuerte descarga y cayó sobre el terreno seco envuelto en llamas, actuando como una bola de fuego que provocó la combustión instantánea de la vegetación y dio origen al incendio.

Afectó a tres hectáreas

El incendio afectó a tres hectáreas forestales de encinas, pasto y jaras, antes de ser sofocado por medios aéreos y terrestres del Plan INFOEX con helicópteros, camiones motobombas y respectivas cuadrillas, así como bulldocer, un coordinador del medio natural y patrullas de la Guardia Civil.

Extinción incendio en Valdecaballeros.

Extinción incendio en Valdecaballeros. / Cedida

Una vez constatada la causa física del inicio de las llamas, ahora los agentes continúan la investigación en el lugar del impacto para tratar de verificar si la línea eléctrica cumple con las medidas preventivas establecidas y adaptado a las prescripciones técnicas de la normativa vigente para la protección de la avifauna, con sistemas obligatorios que minimicen los riesgos de colisión y electrocución de aves.

Las diligencias instruidas ya han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.

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La Guardia Civil desarrolla además a nivel nacional distintos operativos para impulsar la “Protección de Avifauna frente a la electrocución”, con el objetivo de prevenir e investigar los casos de colisión y electrocuciones de aves en tendidos eléctricos.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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