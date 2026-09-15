El centro de datos de Badajoz tramita un proyecto de casi 13 millones de euros para conectarse a la red eléctrica

El proyecto del centro de datos de Badajoz Data Riocaya continúa avanzando. La empresa ha solicitado al Gobierno la construcción de una nueva subestación eléctrica y un tendido aéreo de casi 300 metros para conectarse a la red nacional. La obra, que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica, tendrá una inversión de 12,7 millones de euros.

La tramitación corre a cargo del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura. En concreto, el proyecto contempla la construcción de una nueva subestación eléctrica de enlace 400/220 kV, así como una línea aérea de alta tensión de 291,96 metros. Este corto tendido eléctrico servirá para unir la nueva infraestructura con la subestación de Riocaya (de 400 kV), propiedad de Red Eléctrica de España, compañía que ya concedió los permisos de acceso y conexión en mayo de 2023. La construcción de esta red cuenta con un presupuesto de ejecución de 12.726.868 euros.

Al tratarse de un tendido muy corto (menos de 300 metros), el proyecto no necesita pasar por una evaluación de impacto ambiental, por lo que se agilizan los trámites. Por tanto, va directo a consulta pública tras haber sido publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ahora, los interesados tienen ahora un plazo de 30 días hábiles para revisar los documentos y, en caso de quererlo, presentar alegaciones.

Un paso clave para una obra millonaria

Esta conexión a la red de alta tensión es una pieza clave par asegurar el suministro de 300 megavatios (MW) de potencia que requerirá el complejo para procesar datos. Promovido por la empresa Data Riocaya (perteneciente a Nostrum Evergreen) representa una de las mayores inversiones privadas proyectadas en la región con un presupuesto estimado de cerca de 2.000 millones de euros.

El complejo se ubicará en la Plataforma Logística de Badajoz y prevé la creación de alrededor de 2.000 empleos durante la fase de construcción.

Un real decreto enfrenta a empresas y Gobierno

El Gobierno prepara un real decreto que contempla que los centros de procesamiento de datos estén obligados a cumplir los requisitos de eficiencia más exigentes que prevé la UE en el consumo de electricidad y de agua, aunque por el momento se encuentra en borrador. Además, también pretende exigir que el 80% de la electricidad que consuman sea de origen renovable durante todo el día y que proceda de plantas renovables de nueva construcción.

Esto ha provocado que se presenten más de 600 alegaciones. El Ejecutivo se ha mostrado abierto a negociar para ajustar el texto, pero sin renunciar a conseguir que los futuros centros de datos sean más sostenibles y para evitar el impacto en el sector energético y en el recibo de la luz.

Fuente: La Crónica de Badajoz