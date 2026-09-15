Sucesos
Incendian 10 coches esta madrugada en tres barrios de Badajoz: la Policía Nacional busca a los autores
Ha ocurrido en Pardaleras, Antonio Domínguez y Ciudad Jardín en apenas dos horas. "Han visto cómo desde una motocicleta lanzaban un cóctel molotov", asegura una vecina de la calle Juan de Badajoz
En apenas dos horas, la madrugada de este martes han incendiado hasta 10 coches estacionados en tres barriadas de Badajoz. La Policía Nacional está investigando los hechos para tratar de localizar a los autores y agentes de la Científica están recabando pruebas desde primera hora de la mañana en los distintos escenarios.
Estos fuegos se unen a otros muchos en vehículos que se han sucedido en la ciudad en los últimos meses.
Según la cronología de los bomberos, el primer fuego se originó en la calle Juan de Badajoz, en Pardaleras, poco antes de las 4 de la madrugada. El fuego afectó a tres vehículos que estaban estacionados en el tramo entre las calles Marín de Rodezno y El Nardo, que han sufrido desperfectos. Un vecino consiguió sofocar las llamas con un extintor antes de que llegaran los bomberos, lo que evitó daños mayores.
Los más afectados
Peor suerte han corrido dos vehículos aparcados en la calle Museo, a la altura del número 9. En el parque de bomberos se recibió el aviso cuando aún se estaba trabajando en la calle Juan de Badajoz Son dos Opel de distintos modelos, cuya parte delantera ha quedado completamente calcinada. Las llamas han afectado a los motores, reventado los cristales y derretido los salpicaderos. En la calle aún olía a humo. Son los vehículos que más afectados han resultado.
Poco después, llegaron otras llamadas desde la barriada de Ciudad Jardín, donde estaban ardiendo coches en las calles Cinamomo y El Lirio y, a continuación, de la calle La Pimienta, en Antonio Domínguez.
La secuencia y el recorrido dejan pocas dudas de que todos los fuegos fueron intencionados.
En la calle Juan de Badajoz lo tienen claro. "Han visto cómo desde una motocicleta lanzaban un cóctel molotov sobre varios coches y han salido ardiendo", ha contado esta mañana una vecina de esta calle. Ella suele aparcar su vehículo en el tramo donde estaban estacionados esta madrugada los coches incendiados. "Ayer, por casualidad, lo aparqué a la vuelta decía".
Los tres coches incendiados en esta calle estaban junto a un bloque de pisos con bajos y las llamas quedaron cerca de las ventanas y los aparatos de aire acondicionado de la fachada. "Ha podido ser mucho peor".
También en la calle Museo, el fuego ha sido junto a una clínica de fisioterapia en la que, afortunadamente, no ha habido daños. La propietaria se afanaba esta mañana en limpiar la entrada de los restos que ha dejado el incendio y tenía pendiente revisar que el rótulo de la fachada funcionaba.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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