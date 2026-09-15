Monesterio cerró agosto con 1.566 personas afiliadas a la Seguridad Social

Monesterio cerró el octavo mes del año con un total de 1.566 personas afiliadas a la Seguridad Social. Según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura, la localidad, actualmente posee 174 empresas que dan trabajo a 878 personas.

Del total de afiliaciones, 1.090 se corresponden con el sector servicios. A gran distancia, el segundo sector con un mayor número de cotizantes es el de agricultura, (189); seguido de industria, (168) y construcción, (115). Si nos atenemos al régimen de cotización, la mayor parte lo hace a través del Régimen General, con 1.028 cotizantes. En agosto, Monesterio tenía 455 trabajadores autónomos, mientras que 80 personas pertenecían al Régimen Especial Agrario. En este mes, únicamente 3 personas aparecen dadas de alta en el régimen de Empleadas de Hogar.

En cuanto a sexo, 899 de las personas afiliadas a la Seguridad Social en agosto son hombres y 667, mujeres. Si nos atenemos a la edad, el mayor número de afiliaciones se da entre quienes tienen 51 y 55 años, con un total de 221. Le sigue el grupo de entre 46 y 50 años, con 220 afiliaciones. En tercer se encuentran las personas que tienen entre 41 y 45 años, 201 personas afiliadas. El menor rango encontramos los grupos de entre 16 y 20 años, con 34 afiliaciones y el grupo de personas con más de 66 años, donde todavía se encuentran dadas de alta 35 personas.

Con estos datos, el porcentaje de afiliados sobre la población potencialmente activa es del 55,99%. En agosto de 2025, Monesterio tenía un porcentaje de afiliados de 54,36%. En el Régimen General cotizaban 981 personas, (109 cotizantes menos que este año). Hace un año, el número de autónomos era de 459 (4 más que en agosto de 2026). El régimen agrario tenía 9 afiliaciones menos.

En el último año, el porcentaje de afiliados sobre la población activa sube más de un punto. En los últimos años, el porcentaje ha pasado del 50,28% de 2022, al 55,99% actual, lo que representa más de 5 puntos porcentuales en un lustro.

Empresas y trabajadores

Coincidiendo con la finalización del mes de agosto también hemos conocido el número actual de empresas y trabajadores. Concretamente, a 31 de agosto, Monesterio poseía un total de 174 empresas, que dan trabajo a un total de 878 personas.

El mayor número de empresas y, por tanto, las que mayor número de personas trabajan en ellas, se corresponden con el sector servicios, donde existen un total de 99 empresas que dan empleo a 590 trabajadores y trabajadoras.

Tras servicios, a larga distancia se encuentra el sector industria, con 27 empresas y 160 trabajadores. Agricultura, con 28 empresas, da trabajo a 69 personas y en construcción, con 20 empresas constituidas, trabajan 59 personas.

Noticias relacionadas

En el último año, tanto el número de empresas como de trabajadores permanece prácticamente estable. En agosto de 2025, Monesterio tenía un total de 173 empresas (-1) y 879 trabajadores (+1). En agosto de 2022, último dato disponible, la localidad poseía 175 empresas y 791 trabajadores, que representan una empresa más que en la actualidad y 87 trabajadores menos que en 2026.