Los promotores de la planta de biometano en Badajoz responden: ni olores ni contaminación

Olores habrá, pero no de la planta sino tal vez en el transporte, aunque no serán molestos como los de una almazara. Tampoco desprendimiento de gases ni contaminación de aguas subterráneas ni ningún tipo de riesgo medioambiental: cumplirán todas las normativas: europea, nacional y regional. El tráfico de camiones con la carga de alperujo será indispensable, pero no entrarán en el casco urbano, y solo circularán cinco meses al año, en periodo de campaña, y además es un porcentaje mínimo del que ya soporta la carretera de Campomayor.

Los promotores de la planta de biometano de alperujo proyectada en Badajoz han querido salir al paso de las dudas y temores que están surgiendo entre ciudadanos y empresas cercanas, que incluso han empezado a movilizarse. El proyecto está en información pública dentro de la tramitación de autorización ambiental integrada solicitada a la Junta. A quienes están alertando de posibles riesgos, los promotores aconsejan que se informen, porque todos los datos son públicos.

Desarrollos Bionergéticos de Extremadura Badajoz SL, que firma la solicitud, es la empresa vehículo de Badajoz. La ingeniería y el desarrollo del proyecto corresponde a Aventum (filial de Infinitum), que también está detrás de las plantas de biometano de Oliva de Plasencia, Villafranca de los Barros y Mérida. Su tecnología es propia, para toda la península, la única para plantas 100% de alperujo. Para desarrollarlas buscan inversores (si no, con recursos propios), que para las otras tres es Mapfhre Renovables La de Badajoz aún no los tiene confirmados. La inversión prevista estará entre 12 y 18 millones de euros. Su sede está de momento en Madrid, pero cuando la planta funcione su sede social estará en Badajoz.

Almazaras en un radio de 80 kilómetros

Ignacio Risco es el responsable de la planta de Badajoz y Javier San José, de Aventum en Extremadura. Ambos han querido salir al paso de la desinformación que consideran que puede enturbiar el proceso. El proyecto previsto en Badajoz se plantea para recoger todo el residuo orgánico que queda en las almazaras del entorno, en un área de 80 kilómetros. Dependerá del ámbito de las otras plantas y del número de almazaras que existan. Extremadura es la segunda productora de aceite, detrás de Andalucía.

Javier San José quiere dejar claro que «solo y exclusivamente» utilizan alperujo de las almazaras. «Ni puerines ni gallináceas ni residuos animales ganaderos», puntualiza Risco. «Eso son otro tipo de plantas, que necesitan ese tipo de desechos para provocar la fermentación y posterior recogida de gases. Nosotros solo alperujo». Esta aclaración es importante, insisten, porque el alperujo no huele. De hecho muchas almazaras funcionan en el centro de poblaciones. Ocurre en Los Santos de Maimona, Lobón, Fuente del Maestre, Villafranca o Puebla de Sancho Pérez. «No es un olor desagradable, está metido en los pueblos y nadie se queja». En la época de monturación «hay cierto olor», aducen y señalan que el único que quizá se pueda percibir es al paso de los camiones, que tienen que ir tapados. Sería distinto si echasen otros residuos orgánicos, que sí huelen.

Invitaron al alcalde de Oliva de Plasencia a visitar una planta de Italia y pensó que no estaba funcionando porque no olía

Para aclararlo aún más, cuentan que como los temores surgieron con el proyecto de Oliva de Plasencia, invitaron a su alcalde a Italia a conocer a una de sus plantas y cuando llegaron, la comitiva puso en duda que estuviere funcionando, porque «no olía absolutamente nada y se quedaron sorprendidos».

Además, quieren dejar claro que las balsas de recogida van completamente tapadas. Debajo existen piezómetros para detectar las fugas y están totalmente cubiertas de poliestileno de alta densidad, con doble protección. La cubierta sube y baja según va entrando producto y siempre está en contacto con el alperujo. Que estén cerradas es importante -destacan- por dos razones; evitar posibles olores al exterior y vaporación y aprovechamiento del poco gas que se produce en la misma. En el lugar donde se ubicará la planta de Badajoz, el aire procede del oeste, de Portugal, hacia el este, donde no hay nada. Si se hubiese colocado en Caya habría sido distinto. Además, cubriendo las balsas se evita que salgan a la atmósfera el gas del alperujo que ya empieza a fermentar, en mínimas cantidades. Se recoge y se mete en el digestor. También se evita la evaporación, porque el residuo lleva agua e interesa que tenga humedad (entre un 70 y un 80%). Sin humedad se mueren las bacterias necesarias para la fermentación.

Las balsas están impermeabilizadas. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

De todos modos, el olor no es desagradable, insisten. Tampoco habrá filtraciones al suelo, ni impacto visual, aseguran.

Sobre el olor del transporte, aducen que lo habría de todos modos, porque el alperujo se tiene que sacar de las almazaras. «Hace diez años se tiraba a las cunetas o a los ríos». En todo caso será un traslado de proximidad. San José hace hincapié en que este tipo de instalaciones se plantean como una necesidad, porque se busca un destino al alperujo. Con la digestión se convierte en gas y el residuo que queda sí se puede utilizar como fertilizante. Puede «oler algo» si llegan diez camiones al mismo tiempo o por donde pasen.

En Badajoz no existe ninguna orujera próxima. En Mérida está a 3 kilómetros. Es donde el alperujo de las almazaras se transforma en aceite de orujo con químicos y tiene los días contados, por las restricciones de la Unión Europea. Este tipo de plantas de biometano son la única solución -defienden- para tratar este residuo.

Niegan que vaya a ser una «macroplanta» (se define así partir de 200.000 toneladas, solo hay una en Madrid). Será la más grande de las cuatro previstas por Aventum en la región. La instalación proyectada está dimensionada para tratar 100.000 toneladas de residuos al año, pero empezará con un módulo de 25.000 e irá creciendo. Empieza a ser rentable a partir de 50.000, que es la dimensión máxima de las otras tres. Aclaran además que no se utilizarán las 15 hectáreas de la finca.

San José apunta que el Ministerio de Transición Ecológica tiene una «hoja de ruta» del biogás y el biometano en España, de manera que todo está reglado, como la Junta de Extremadura tampoco aprueba lo que no cumpla la normativa, apuntan.

¿Cuánto tráfico y por dónde?

Sobre el incremento del tráfico, explican que los camiones no atravesarán el caso urbano. Si proceden de Portugal, entran por Campomayor, donde tampoco entran porque hay una circunvalación. De la N-V menos aún porque entran por la rotonda de la Plataforma Logística. De Olivenza, por la Ronda Sur. Si se calculan 100.000 toneladas (el máximo de la planta, en pleno rendimiento), teniendo en cuenta que cada camión puede transportar 25, en los cuatro o cinco meses que dura la campaña (120 días), serán 30 camiones al día (las 24 horas). En la actualidad, el índice medio que soporta la carretera de Campomayor diarios es de 122 camiones. «El impacto en la circulación es ridículo».

En la elección de la ubicación se ha tenido en cuenta la conexión con la red de gas. Sobre la posibilidad de escapes, señalan que si ocurre algo en la tubería o no se puede inyectar más, existe una antorcha de seguridad y se baja al mínimo. Según se produce, se va aliviando. No hay acumulación que pueda llevar a una explosión por presión. «Lo que tenemos acumulado es como en una churrería, diez bombonas».

"Generará de 8 a 10 empleos directos, más el transporte, dando continuidad a la campaña de tomate"

Una vez que se esté el gas (que se limpia y se inyecta a la red) queda CO2, que también se guarda y se vende (para bebidas carbonatadas: cerveza, refrescos...). «No se tira nada, cero contaminación a la atmósfera». El residuo final que queda es cien por cien orgánico, líquido y sólido, que se recoge para fertilizantes ecológicos. «Hay un aprovechamiento del cien por cien». Está por ver dónde. Una vez «digerido» no huele, aseguran. Ahora están trabajando con una planta de Miajadas. Todo este proceso está reglado en el proyecto y la Junta lo exige. No hay, aseguran, vertido de agua. Con todo ello, defienden estas plantas son una solución ecológica al problema que va a surgir en pocos años cuando prohíban las orujeras. «¿Dónde van a meter el alperujo?».

De momento el proyecto está en la fase inicial. Solo tiene la compatibilidad urbanística, que concede la Junta. Estas plantas se ubican en suelo rústico. Tres años llevan con los trámites de las otras tres y de momento tienen la autorización ambiental de Oliva de Plasencia. El proyecto de Badajoz empezó a fraguarse hace tres años. ¿Por qué este lugar? Por su fácil acceso, la proximidad de la conexión gasística y en 60 kilómetros todo el producto.

En cuanto al empleo generado, el directo será de 8 o 10 empleados, más el transporte. Apuntan que se enlazaría con la campaña del tomate, lo que daría continuidad a la empleabilidad.

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La información es pública, insisten.