Badajoz acogerá la presentación de un documental que recorrerá la provincia para recuperar la memoria de las mujeres

El próximo 22 de septiembre, a las 18.30 horas, El Hospital Centro Vivo será el escenario de la presentación del documental 'Nos sembraron miedo, nos crecieron alas'. Esta iniciativa, organizada por la Asociación Mujeres Progresistas de Badajoz, tiene como principal objetivo visibilizar las experiencias, los derechos arrebatados y la represión que sufrieron las mujeres a lo largo del Golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El documental, realizado por Luis Germán Vicente, propone un recorrido histórico exhaustivo por la situación de las mujeres durante la Segunda República, la posterior pérdida de libertades tras la Guerra Civil y el férreo control impuesto durante la dictadura. Su título, 'Nos sembraron miedo, nos crecieron alas', resume de manera gráfica su filosofía, ya que relata el intento de imposición del miedo y el silencio, pero al mismo tiempo ensalza la capacidad de resistencia de aquellas ciudadanas que encontraron la manera de luchar por recuperar su voz y sus derechos.

Mediante testimonios, imágenes y relatos, el documental pretende acercar esta historia silenciada al alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato de los diferentes centros educativos y asociaciones de la provincia. A partir de la proyección, se plantean actividades de reflexión para generar pensamiento crítico en las nuevas generaciones sobre conceptos fundamentales como la democracia, la libertad y los derechos humanos.

Un documental didáctico

Durante su intervención, la presidenta de la Asociación Mujeres Progresistas de Badajoz, Isabel Franco, ha querido destacar la importancia de esta cita, presentada precisamente el Día de la Democracia. En la misma línea la expresidenta de la entidad, Inés Rodríguez, ha incidido en el carácter didáctico del documental, con el que pretenden que la juventud “conozca realmente la historia de su país, de una realidad que, muchas veces, no da tiempo a contar en los colegios e institutos”.

Recuperación de la memoria democrática

La Diputación de Badajoz presta su apoyo incondicional y financiación a este proyecto, al considerar fundamental que la recuperación de la memoria democrática incorpore de forma transversal la perspectiva de las mujeres.

Este respaldo refleja, además, el objetivo de que las políticas de igualdad no se queden centralizadas en las instituciones, sino que lleguen de manera efectiva al territorio, a los municipios y a sus asociaciones. El objetivo es, por tanto, convertir este proyecto en una herramienta que pueda recorrer la provincia para dinamizar la vida sociocultural de los pueblos y a dotar a la juventud rural de recursos educativos.

Noticias relacionadas

Las jornadas del 22 de septiembre servirán como punto de partida para dar a conocer los objetivos de la propuesta ante representantes de entidades, centros educativos y medios de comunicación. Los centros educativos, instituciones y entidades que estén interesados en proyectar el documental en sus espacios podrán ponerse en contacto con la Asociación Mujeres Progresistas de Badajoz. La Diputación también prestará soporte para hacerlo llegar a los diferentes colegios e institutos de la provincia.

Fuente: La Crónica de Badajoz