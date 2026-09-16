Inicio de temporada para juveniles, senior y el conjunto femenino
El C.P. Monesterio mantiene los precios para los abonos de esta temporada
“Pretendemos fidelizar a nuestros más de 300 socios y seguir aumentando la cifra hasta conseguir el apoyo total del pueblo”, afirma el presidente de la entidad
El primer partido de liga se disputará este domingo, frente al Athletic Fregenal
Todo listo para el inicio de la nueva temporada del Club Polideportivo Monesterio. La espera ha terminado y las instalaciones del club vuelven a llenarse de vida y sobre todo de ilusión. Este año, la entidad amarilla afronta el reto de presentar al conjunto más joven de la categoría. Ello supone ciertos inconvenientes a la hora de diseñar los entrenamientos. La mayoría de los futbolistas, que provienen de la cantera local, realizan estudios universitarios fuera de la localidad, con lo que la planificación semanal casi queda reducida a las tardes de los viernes.
Esta campaña, dentro de sus posibilidades, el club afronta la temporada con la máxima ambición. El conjunto juvenil arranca este sábado. Su primer compromiso será en casa. A partir de las 18:30 horas, frente al Aceuchal. El equipo sénior se medirá el domingo, a la misma hora, al Athletic Fregenal, en el estadio José María Montero, de Fregenal de la Sierra. Según apunta Urbano Martínez, presidente del club, “a la espera de concretar su calendario deportivo, el equipo femenino también ha iniciado ya su periodo de entrenamientos”.
Campaña de socios
Tras la agresiva campaña de la pasada temporada, en la que se consiguió superar la cifra de los 300 socios y socias, el club acaba de iniciar una segunda acción publicitaria a través de redes sociales y medios de comunicación locales. “Pretendemos fidelizar a nuestros socios y seguir aumentando la cifra hasta conseguir el apoyo total del pueblo”, señala el presidente del club.
Para ello, “tras el esfuerzo de la última campaña, en el que redujimos el precio de los carnets”, el club ha decidido mantener los precios; con lo que, el abono de temporada para personas adultas se queda en 30 €, y el carnet de socio o socia pensionista, permanece en 25 €. Esta temporada se mantiene el carnet familiar, que permite la asistencia a los partidos a grupos familiares por 50 € al año. Finalmente, con la intención de “fidelizar a los más pequeños”, el C.P. Monesterio, vuelve a ofrecer el carnet infantil. Con el precio simbólico de 5 €, el club pretende que “niños y niñas dispongan de un carnet físico, como vínculo emocional y de identidad con los colores del equipo de su pueblo”, enfatiza el presidente de la entidad amarilla.
Por lo demás, Urbano Martínez vuelve a solicitar “la colaboración de todo el pueblo”. Empresas, entidades, asociaciones, instituciones y vecindario, “son fundamentales” para conseguir “nuestro objetivo de conectar al pueblo con su club”, como motor principal de un proyecto “muy ilusionante” que construye comunidad.
Para facilitar la recogida de carnets y la captación de nuevos socios y socias, el club monta, cada tarde, un improvisado stand en La Rambla del Paseo de Extremadura.
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