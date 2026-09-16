Viejo Bar: donde siempre apetece volver en Badajoz

Hay bares que necesitan media vida para hacerse viejos. Otros nacen con el nombre puesto. El Viejo Bar abrió en 2011 en la plaza de los Alféreces. Entonces era una cervecería bastante más pequeña que el establecimiento actual. La respuesta del público fue buena y apenas un año después el proyecto creció con dos locales contiguos que hoy forman el comedor. Al frente estaban los hermanos Marisol, Emi y Juan Carlos Boraita y la hostelería no les era desconocida: sus padres habían tenido experiencia en el sector y cierta familiaridad con barras, cocinas y clientes.

Quince años después, El Viejo Bar forma parte del paisaje cotidiano de Santa Marina y también de las costumbres de muchos pacenses que llegan desde otros puntos de la ciudad. Ese lugar en la rutina de la gente se construye con tiempo, constancia y muchas horas de persiana levantada. Solo cierran en Navidad y Año Nuevo. El resto del calendario, la jornada empieza pronto, con desayunos de lunes a domingo, y continúa con el aperitivo, la comida, la tarde y la cena. Más que un restaurante al uso, acompaña distintos momentos del día.

De lunes a jueves sirven menús en los que siguen teniendo sitio el cuchareo y los guisos tradicionales. Esa cocina cotidiana convive con una carta más amplia y difícil de encerrar en una sola definición. Hay platos de cuchara, ibéricos, pescados reconocibles y sabores ligados al recetario de siempre, pero junto a ellos aparecen productos, técnicas y elaboraciones de corte más actual. La idea es hacer convivir tradición y modernidad con naturalidad, sin romper con una cocina reconocible para el cliente habitual.

La despensa parte de un marcado acento extremeño. Trabajan jamón ibérico de bellota con Denominación de Origen Dehesa de Extremadura, lomo ibérico de bellota y queso curado de oveja. Producto reconocible y con identidad propia. Pero a partir de ahí la carta abre el abanico.

Entre las tapas aparecen el escabeche de atún fresco con verduras, por cierto, de los mejores que he degustado, o las croquetas de rabo estofado, dos ejemplos de cómo una cocina con raíces puede expresarse de otra manera sin perder su esencia. En las entradas conviven el tataki de lomo de atún, el carpaccio de presa ibérica, el sashimi de salmón marinado, las croquetas caseras o los huevos de la casa con foie y cebolla caramelizada. Platos diferentes en técnica y producto, pero unidos por una misma idea: conservar lo que funciona y dejar espacio a una cocina más contemporánea.

Los pescados regresan a registros conocidos con el lomo de bacalao asado, los chocos fritos o el pulpo a la plancha. En las carnes, el ibérico ocupa un lugar destacado con la presa y el solomillo, junto a cortes de vacuno como el solomillo o el chuletón. El resultado es una carta amplia, sin complejos a la hora de mezclar lenguajes y con el producto como punto de apoyo.

Hay, además, un detalle que explica bien su forma de entender la cocina: todas las elaboraciones se realizan allí. Croquetas, escabeches, guisos y postres se preparan en la propia cocina, de principio a fin. En un momento en el que parte de la hostelería recurre a elaboraciones externas, mantener esa forma de trabajar tiene valor. También se aprecia al llegar al postre, con propuestas como la tarta Carlota, el flan de leche condensada o la crema de pistacho.

Pero El Viejo Bar no se explica únicamente desde los fogones. La plaza de los Alféreces lleva décadas siendo uno de esos rincones de Badajoz donde hostelería y vida social se mezclan casi sin darse cuenta. La terraza de El Viejo Bar participa plenamente de ese carácter. Amplia y disfrutada durante todo el año, funciona como prolongación natural del establecimiento: desayunos, aperitivos, comidas, encuentros y tardes alrededor de una mesa.

La Navidad multiplica esa condición de punto de encuentro. Amigos, familias y clientes habituales convierten esas fechas en uno de los momentos más intensos del año. Desde hace algún tiempo, la música en directo también forma parte de esas jornadas y refuerza una dimensión social que va mucho más allá de sentarse a comer.

Porque la vida de un bar se construye muchas veces con cosas pequeñas: el café de primera hora, una mesa conocida, la comida entre semana, la cerveza de la tarde, los encuentros de diciembre o esa sobremesa que termina alargándose más de lo previsto. Y también con la gente que está detrás.

Parte del equipo de El Viejo Bar trabaja allí prácticamente desde sus comienzos. En un sector marcado por la rotación, esa continuidad no es un detalle menor. Con los años genera familiaridad, cercanía y una relación con el cliente difícil de fabricar desde cero. Hay establecimientos donde uno conoce al camarero y otros donde el camarero también termina conociendo al cliente. Esa diferencia cuenta mucho y ayuda a explicar por qué tantas personas repiten durante años.

Los hermanos Boraita agradecen especialmente la fidelidad de quienes les acompañan desde 2011. Su público sigue muy vinculado a Santa Marina, aunque hace tiempo que El Viejo Bar dejó de ser únicamente un bar de barrio. Hasta sus mesas llegan clientes de distintos puntos de la ciudad que lo han incorporado a sus rutinas.

Tal vez ahí esté la clave de su permanencia. No tanto en cuánto ha crecido el local, en la amplitud de la carta o en la evolución de la cocina, sino en haber conseguido algo más difícil: entrar en la vida cotidiana de la gente.

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Lo que empezó como una pequeña cervecería es hoy un establecimiento plenamente integrado en la plaza de los Alféreces, con una cocina que ha sabido evolucionar, un equipo estable y una clientela que sigue respondiendo. Quince años después, quizá esa sea la mejor manera de hacerse viejo en la hostelería: seguir siendo un lugar al que apetece volver.

Fuente: La Crónica de Badajoz