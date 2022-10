Hay escenas de la vida cotidiana donde la realidad supera a la ficción, y esta es una de ellas: la pedida de mano grabada ayer en Fortuna (Murcia) podría estar dirigida por José Luis Cuerda, pero es fruto de la imaginación de un joven anónimo, que ingenió junto a unos amigos una performance sin precedentes para pedirle matrimonio a su pareja.

En el vídeo que registra los sucesos, se observa cómo un grupo de hombres carga un ataúd por las calles de Fortuna sobre las 21:00 del 13 de octubre. Cuando llegan al acceso a la Avenida Salvador Allende, comienzan a sonar los tambores de una marcha procesional que toca en directo la banda municipal de Fortuna (de la que el joven es miembro), y desfilan solemnemente hasta la terraza del bar donde se encuentra la pretendida. Durante la marcha, los amigos del novio van acompañados de curiosos y conocidos que graban la escena con sus teléfonos y caminan al compás de la música.

Pero es al posar el féretro en el suelo, frente a la novia y los comensales del local, cuando ocurre la escena más absurda de la secuencia: del cajón sale el novio vestido de Darth Vader (un conocido personaje de la saga Star Wars) mientras la banda toca la 'Marcha Imperial' y empieza a desfilar y bailar frente a la terraza del bar.

Tras exhibir una pizarra que reza "Espero que me diga que no", el enamorado se quita la máscara ante los ojos de su pareja, entre sorprendida y emocionada, y la besa para dar comienzo al siguiente acto: una interpretación a capela de 'Can't Help Falling In Love' de Elvis Presley acompañado por la banda en directo que descorcha la emoción de la novia.

