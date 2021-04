La policía local ha interpuesto 24 denuncias por incumplir las normas sanitarias en Cáceres en la última semana. Según hizo público este viernes el portavoz del equipo de gobierno, Andrés Licerán, al término de la junta local, la cifra más elevada de multas continúa siendo el uso inadecuado de la mascarilla. Al respecto, se han interpuesto 16 sanciones, una cifra que representa el 66% de las denuncias, es decir que seis de cada diez actas se firman debido a este incumplimiento. Del mismo modo, desde este pasado lunes, los cuerpos y fuerzas de seguridad han multado a dos personas por saltarse el toque de queda y han interpuesto seis sanciones por ruidos en domicilio.

“No debemos confiarnos porque sigue habiendo contagios, tenemos que ser cuidadosos para que esa tasa no se eleve mientras se acelera la campaña de vacunación" Andrés Licerán - Portavoz del equipo de gobierno local

En comparación con la pasada semana, la capital cacereña ha registrado un importante descenso en relación al número de sanciones, ya que solo durante los días centrales de la Semana Santa, del 1 al 4 de abril, la policía interpuso 132 multas, 89 de ellas (67%) relacionadas con el mal uso de la mascarilla en la calle o en establecimientos hosteleros. De la misma forma, 11 denuncias se dictaron por saltarse el toque de queda, dos por fumar sin la distancia decretada por las autoridades y otras dos por organizar reuniones ilegales. De hecho, los agentes disolvieron un botellón en la Fuente del Corcho (con acceso desde San Marquino) donde se sancionó a 14 personas que se encontraban reunidas incumpliendo las restricciones.

En cuanto a la evolución de la cifra de contagios en la ciudad, Licerán ha puesto de relieve que la incidencia sigue estabilizada en los 100 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días pero insistió en la importancia de seguir respetando las normas para evitar repuntes en las próximas semanas. Sobre esta estabilización en cuanto a los contagios, ha asegurado que representan el ejemplo de que los cierres perimetrales durante el puente de San José y los días posteriores han funcionado aunque ha animado a no “confiarse” porque “sigue habiendo contagios” y ha apelado a la prudencia. “Hacemos un llamamiento a respetar las medidas, todo el mundo sabe ya qué podemos hacer y qué no, tenemos que ser cuidadosos para que esa tasa no se eleve mientras se incrementa la campaña de vacunación en la ciudad”, ha concluido.