Un equipo de conservación y mantenimiento de carreteras se encontraba hace unos días trabajando en la autovía A-66. Acudieron en una furgoneta que aparcaron en el arcén, debidamente señalizado. Uno de ellos se bajó para proceder a realizar los trabajos y el otro se quedó en el interior del vehículo. Al cabo de unos minutos un camión de gran tonelaje embistió a la furgoneta, resultando herido el trabajador que estaba dentro. Sufrió varias heridas que le mantienen de baja laboral. Ocurrió concretamente en el kilómetro 544,400, sobre las 14.00 horas y, al parecer, fue un despiste del conductor del tráiler. La Guardia Civil investiga las causas.

Este es uno de los muchos accidentes que sufren de forma constante los encargados del mantenimiento de la red de carreteras del Estado, que piden que se lleven a cabo campañas de concienciación entre los conductores para evitar más siniestros. «Sufrimos atropellos constantes y tenemos sustos a diario», advierten los afectados. Y se quejan de que, a pesar de ello, son «el sector olvidado», por lo que reclaman que se les dé una mayor visibilidad para recordar a los conductores que están en las vías. Aseguran que ellos realizan su trabajo con trajes reflectantes y bien señalizados, pero muchos de los que van al volante no se percatan de su presencia en la carretera.

Reclaman además que se les reconozca el plus de peligrosidad, una demanda que han elevado al juzgado. «Nosotros salimos a trabajar pero nunca sabemos cómo va a terminar el día, sabemos a lo que nos exponemos pero pedimos que se nos tenga en cuenta. Si no estuviéramos nosotros muchas de las carreteras no se podrían utilizar», aseguran a este diario. Por eso exigen que se lleven a cabo campañas de concienciación ciudadana sobre tráfico.