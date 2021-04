El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado una reclamación de Carrefour que exigía a la Junta de Extremadura el pago de 174.579 euros. La petición se justificaba en el lucro cesante y el daño emergente producido a la empresa por la decisión que en abril de 2016 adoptó la Consejería de Economía, que en esa fecha revocó una resolución anterior de la Consejería de Empleo que permitió la apertura del gran comercio en Cáceres los primeros domingos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre. El TSJEx fundamenta la desestimación de la reclamación en que las decisiones que tomó la Junta no fueron contrarias a Derecho, por lo que no cabe indemnización

El daño que la cadena comercial pide que se le repare se circunscribe a un periodo concreto: desde la declaración de abril de 2016 hasta julio de 2018, cuando el Tribunal Supremo dictó su sentencia que anulaba la decisión que en abril de dos años antes adoptó la Consejería de Economía.

La empresa calcula en 174.579 euros el lucro cesante y el daño emergente causado por la Consejería de Economía por no poder abrir su centro comercial en la ciudad en los domingos citados dentro de ese periodo de poco más de dos años. Una cantidad que reclamaba que se actualizase con el Índice de Garantía de la Competitividad y el interés legal del dinero desde que se presentó por la empresa la reclamación en vía administrativa, que se formuló el 18 de julio de 2019. La sentencia del TSJEx no es firme, cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Todo este proceso tiene su origen en la resolución de 23 de abril de 2013 de la Consejería de Empleo, que entonces declaró al municipio de Cáceres Zona de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales. Con esta decisión, el gran comercio en Cáceres, el que tiene una sala de venta superior a los 300 metros cuadrados, podía abrir los primeros domingos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre. Con esta decisión, el gran comercio pasaba de abrir diez domingos y festivos a dieciséis.

Pero en abril de 2016 la Consejería de Economía dictó una resolución que revocaba la decisión que tres años antes se había tomado por la administración autonómica. La de 2013 se adoptó con el PP al frente de la administración autonómica. La de 2016 fue con el PSOE.

Tanto el Ayuntamiento de Cáceres como la asociación que agrupa a las grandes superficies comerciales recurrieron la declaración de la Junta de abril de 2016. El TSJEx, en una sentencia de 2017, desestimó el recurso del ayuntamiento. Pero el Tribunal Supremo, en una resolución de 2018, lo aceptó con el resultado de que el gran comercio volvía a abrir 16 domingos y festivos. El Supremo concluyó que la principal razón por la que Cáceres había sido declarada Zona de Gran Afluencia Turística, su declaración como ciudad patrimonio de la humanidad, se mantenía, por tanto no cabía revocar la resolución de 2013.

La cuestión sobre la que tenía que decidir ahora el TSJEx era sobre si la decisión que la Junta tomó en 2016 fue arbitraria y contraria a Derecho y por tanto si cabía aceptar la reclamación que hacía Carrefour. En la exposición de motivos y fundamentos de la sentencia del TSJEx del pasado 8 de abril se es claro al recordar que en 2017 esta misma sala del tribunal extremeño no consideró que la resolución de 2016 fuera contraria a derecho.

“No nos encontramos ante una conducta arbitraria de la administración”, se asegura en la sentencia, en la que se recuerda que la resolución de abril de 2016 de la Consejería de Economía no era contraria al ordenamiento jurídico, “ya que esta sala no apreció contradicción alguna”. Fue el Tribunal Supremo el que anuló la resolución, “pero dejando constancia de las dudas de Derecho existentes al no condenar en costas”, se precisa en la sentencia del TSJEx del pasado 8 de abril