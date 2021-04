Acuerdo casi unánime de los socios de Feafes para que la actual junta directiva ceda la gestión del servicio a una nueva empresa. Tras una asamblea que se prolongó durante más de tres horas este martes en el hotel Barceló V Centenario, los representantes de la entidad aprobaron con 25 votos a favor y 3 en contra que sea otra compañía la que asuma el recurso para que se garantice que los usuarios pueden seguir recibiendo atención en Cáceres.

En declaraciones a este diario, los socios que defendían esta propuesta transmitieron la satisfacción por la decisión tomada aunque lamentaron que la situación de la entidad haya llegado a tal extremo. «No tenía que haber llegado tan lejos», aseguró una de las socias. La junta directiva abogaba por continuar la negociación para mantener el concierto con la Junta pero tras esta asamblea deberá negociar con una nueva compañía. Tendrá hasta el 6 de mayo para presentar información sobre las candidatas.

Se da la circunstancia que esta reunión se celebró después de que en una asamblea anterior se acordara la disolución de Feafes, una decisión que la junta directiva no acepta y para ello se ampara en un punto de los estatutos que expone que no se puede hacer efectiva la disolución si no la secundan dos tercios de la cámara.

De manera paralela a las negociaciones de los socios, el Sepad ha iniciado el proceso de intervención del centro por las reiteradas irregularidades de la entidad y la deuda que mantienen con los trabajadores que está estimada en 300.000 euros.