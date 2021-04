El pleno de la corporación local se puso este jueves de acuerdo para que las proyecciones para Cáceres de la estrategia logística de Extremadura sean una realidad más pronto que tarde. La corporación aprobó por unanimidad una moción en la que se insta por un lado a la Junta a que comience el procedimiento para que se construya un área logística y por otro que inicie junto al ayuntamiento la búsqueda de suelo para su ubicación. El acuerdo se adoptó al apoyar toda la corporación por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal del PP y la enmienda del gobierno socialista.

La estrategia logística de Extremadura, presentada el pasado mes de febrero en Mérida, planifica en Cáceres una plataforma logística y un centro de servicio al transporte, marca unos tiempos y en la proyección a más largo plazo, en su máximo desarrollo en 2050, se ocuparían 50 hectáreas. A más corto plazo, en una proyección para 2030, son 15 hectáreas.

MOCIÓN Y ENMIENDA / La moción y la enmienda lo que pretenden es que se vaya pasando ya del papel al terreno, aunque la interpretación difirió tomando como comparación la situación de Cáceres con la de Navalmoral y Mérida. El consejo de gobierno de la Junta autorizó en su reunión del miércoles la firma de un convenio con Adif para la construcción de terminales ferroviarias para mercancías en lo parques industriales de ambas poblaciones.

Para el PP y su portavoz, Rafael Mateos, la Junta no trata igual a Cáceres que a otras poblaciones, «sin inversión no hay nada y los presupuestos -de la Junta- dan la espalda a Cáceres», aseguró Mateos. En la exposición de motivos de la moción de su grupo se critica que en las cuentas autonómicas para 2021 Cáceres no cuente con ninguna inversión en materia de transporte, «y lo que es peor, según la programación de las cuentas regionales, la ciudad no tendrá ninguna inversión en esta materia durante los próximos 3 años».

En la valoración del portavoz del gobierno socialista, Andrés Licerán, se achacó a la gestión de las anteriores corporaciones locales, gobernadas por el PP, que Cáceres no disponga ahora de suficiente suelo industrial desarrollado, «no disponer de esos espacios es perder oportunidades». Licerán explicó que el actual gobierno local lleva ya «un año trabajando» y que se cuenta con la sociedad civil y fundaciones para captar empresas con un suelo desarrollado.

El único espacio que urbanísticamente está acondicionado para destinarlo a uso industrial es el que está al norte y al oeste del polígono de Capellanías, son 350 hectáreas con el uso industrial como principal o compatible.