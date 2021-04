El Servicio Extremeño de Salud (SES) convoca la próxima semana a los mayores de 70 años de Cáceres que no hayan sido citados aún para vacunarse. Tal y como precisó este sábado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, todos los cacereños hasta esa franja de edad ya ha recibido su dosis salvo los que no han podido ser localizados por el área de Salud debido a que sus datos no estaban actualizados. De este modo, ha hecho público un llamamiento para que todas aquellas personas que no hayan sido contactadas a que acudan el próximo martes y el miércoles al Palacio de Congresos sin necesidad de cita previa para que se les inocule su dosis correspondiente.

El llamamiento es extensible solo a los vecinos de Cáceres, Torreorgaz, Torrequemada, Malpartida de Cáceres, Valdesalor y Sierra de Fuentes. Deberán asistir en horario de mañana y en la franja horaria que corresponda a su año de nacimiento. En el caso del martes, el horario será de 8.30 a 10.30 para los nacidos entre 1920 y 1941 (mayores de 80 años), 10.30 a 12.30 horas para los nacidos entre 1942 y 1943 (78 y 79 años) y 12.30 a 13.30 horas para los nacidos entre 1944 y 1945 (76 y 77 años). En cuanto al miércoles, el horario será de 8.30 a 10.30 para 1946 y 1947 (74 y 75 años), 10.30 a 12.30 para los nacidos entre 1948 y 1949 (72 y 73 años) y por último de 12.30 a 13.30 horas para el tramo entre 1950 y 1951 (70 y 71 años). Los asistentes deberán presentar su documento nacional de identidad o su tarjeta sanitaria.