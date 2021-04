Sanidad deriva a una clínica privada las consultas de Cirugía Vascular. El servicio se cerró hace más de un año y se trasladó a Badajoz donde, además de atender también las consultas, se llevan a cabo todas las operaciones quirúrgicas de esta especialidad, incluidas las de urgencia, teniendo en cuenta que las patololgías vasculares muchas veces conllevan un importante riesgo para la vida.

Pues bien, ante esta situación y a la vista de que, por el momento, Sanidad no tiene intención de reabrir el servicio (a pesar de que la infraestructura está montada, con consultas y quirófanos en el hospital Universitario que están en desuso), ha tomado la determinación de derivar a los pacientes a la Quirón para aligerar la lista de espera. Según los datos ofrecidos por el Servicio Extremeño de Salud (SES), desde el segundo semestre del 2019 esta clínica ha atendido a 146 pacientes de la sanidad pública con patologías venosas y así se seguirá haciendo, tal y como confirman las mismas fuentes.

Los pacientes se quejan por esta decisión y reclaman a Sanidad que valore la puesta en marcha de este servicio, ya que desde que se cerrara en el área de salud de Cáceres solo se cubren las intervenciones quirúrgicas de urgencia, que se realizan en Badajoz. Por tanto, han dejado de realizarse las operaciones que, por sus circunstancias, no requieren preferencia.

El servicio se cerró en febrero del año pasado, poco antes de que comenzara la pandemia, aunque los problemas se remontan a meses antes. La razón de su clausura y su posterior trasladado a Badajoz se debió a las diferencias que existían entre los cuatro profesionales del equipo (dos funcionarios y otros dos sin plaza).

La situación fue tal que llegó un momento en el que el área no tenía médicos porque los cuatro se habían dado de baja por diferentes motivos. Ante esto, el Servicio Extremeño de Salud (SES) tomó la decisión de desmantelar el servicio y despedir a dos de sus cirujanos (los que no eran fijos). A los otros dos los trasladó a Badajoz. De tal forma que en Cáceres, desde hace un año, no hay ningún facultativo de esta especialidad. Esto significa que, para retomar la actividad del área, sería necesario crear un nuevo servicio y contratar a más plantilla.