Escasa respuesta al llamamiento de Sanidad para acudir a la vacunación sin cita en el palacio de congresos. Según lo programado, este martes la gerencia del área de salud de Cáceres esperaba inocular a 600 mayores de 70 años pero solo acudieron 260, un 43% de lo previsto. A todos se les ha inmunizadoo con Moderna. Reconocen, no obstante, que no vaticinaban una afluencia masiva porque se trata de personas mayores, por lo que existe la posibilidad de que no se hayan enterado del llamamiento. No creen que hayan declinado ser inmunizados, a juzgar por los datos registrados desde que comenzó la vacunación masiva en la ciudad, que revelan que acude el 96% de los que son citados. Ayer debían asistir los nacidos entre 1920 y 1945 (hasta los 76 años). La mayor parte de los que llegaron fueron los de este último tramo de edad.

El llamamiento continuará mañana miércoles, cuando está previsto vacunar a otras 600 personas. El horario comenzará, como este martes, a las 8.30 horas. Entre esa hora y las 10.30 podrán recibir su dosis los nacidos en 1946 y 1947 (75 y 74 años); entre las 10.30 y las 12.30 horas, los nacidos en 1948 y 1949 (73 y 72 años) y entre las 12.30 y las 13.30 horas los nacidos en 1950 y 1951 (71 y 70 años). De nuevo no habrá vacunaciones por la tarde. Pueden asistir tanto los residentes en Cáceres, como en Torreorgaz, Torrequemada, Malpartida de Cáceres, Valdesalor y Sierra de Fuentes.

El llamamiento se realiza porque, al finalizar la vacunación a este grupo de edad, Sanidad se ha percatado de que todavía hay en el área de salud unas 1.300 personas sin inmunizar porque ha sido imposible localizarlas por los equipos dedicados a ello. Principalmente se trata de usuarios que cuentan con un seguro privado cuyos datos facilitados son erróneos o cuya aseguradora no los ha incluido en las listas elaboradas.

Es el caso de Juan Domingo Aunión e Isabel Villa (78 y 75 años). Desde que se anunció el comienzo de la vacunación para las personas de su edad estuvieron pendientes del teléfono, pero la llamada nunca llegó. Esta oportunidad de acudir sin cita ha supuesto una tranquilidad. «Nos queda la segunda dosis pero después de ponernos esta primera vacuna estamos más tranquilos, deseando que acabe todo esto», decían al salir del palacio de congresos.

Tranquilos

También Juani y Juan (73 y 78 años), que pertenecen asimismo a una compañía privada, salían contentos después de recibir la primera inyección. «Es fabuloso, estábamos deseando porque nos da un poquito más de tranquilidad», comentaron. Y Teresa Rodríguez , religiosa que ejerce en la ciudad: «hay que vacunarse porque es por el bien de la sociedad», aseguraba. Ella ha sido testigo del sufrimiento de esta pandemia porque trabaja con las familias necesitadas de la ciudad y con mayores. «Siempre digo que si no morimos del virus morimos de miedo o de pena. La gente está muy deprimida porque todo esto que ha pasado es horrible, los mayores han estado (y están) solos y han muerto solos», reconoce.

«Si tenemos vacunas queremos vacunar todo lo que podamos, cuanto más mejor y cuanto más rápido mejor»

A pesar de que no se ha presentado ni la mitad de los citados las vacunas no se perderán. Tal y como asegura Sanidad se están utilizando para la inmunización de los grupos de riesgo, que se lleva a cabo en el hospital Universitario (inmunodeprimidos, enfermos de cáncer o en tratamiento de quimioterapia,...) y en el San Pedro de Alcántara (en hemodiálisis). A estos últimos se les inocula aquí porque deben recibir la dosis justo antes del tratamiento y al resto de personas de riesgo en el Universitario, para aislarlos de la vacunación masiva y evitar riesgos. Ayer se vacunó a unas 500 personas.

A partir de del jueves, según aseguró el coordinador de calidad del área de salud de Cáceres, Antonio Barrera, se comenzará a inmunizar a los que tengan entre 60 y 65 años, ya sí mañana y tarde. Hasta el momento se están poniendo en el palacio de congresos 1.500 vacunas, pero se espera llegar a las 2.000 en las próximas semanas.

La semana que viene ya se comenzará también con las personas de 66 a 69 años. «Si tenemos vacunas queremos vacunar todo lo que podamos, cuanto más mejor y cuanto más rápido mejor», afirma Antonio Barrera, que asegura que los equipos están preparados para inocular incluso fines de semana y festivos, pero falta que lleguen más inyecciones.