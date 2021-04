Vecinos de Llopis y Espíritu Santo reclaman radares fijos en la avenida de Cervantes para evitar más atropellos. Ayer un vehículo, que circulaba a gran velocidad por esta vía, arrolló a un peatón que cruzaba por un paso de cebra y lo desplazó varios metros. Sufre policontusiones y un traumatismo craneal, según la información del 112.

Ocurrió al filo de las 9.20 horas a la altura del número 8 de la calle, cuando la víctima cruzaba por los carriles que van en dirección a la Cruz de los Caídos. El hombre, de 73 años, había atravesado ya el resto de la calle, es decir, los carriles que llevan a la casa de cultura Rodríguez Moñino, y la mediana. Cuando se encontraba en mitad del paso de peatones el vehículo, que circulaba a gran velocidad según aseguran testigos presenciales del accidente, lo arrolló.

En un primer momento fue atendido por las personas que se encontraban junto al lugar de los hechos, los que estaban esperando en la parada de autobús y los propietarios de una frutería y de una barbería cercana. A los pocos minutos llegó la ambulancia, que lo trasladó al hospital Universitario.

Los vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo, ya que por esta avenida los conductores circulan a altas velocidades. Y reclaman una solución. «Es una zona de 40 kilómetros por hora, pero no se respeta y tampoco sirven para nada los pasos de peatones elevados», critica el presidente de la asociación de vecinos Llopis Ivorra-Espíritu Santo, José Antonio Ayuso. Según él lo más efectivo sería la colocación de un radar (o varios) fijo en la zona, que obligara a los conductores a reducir la velocidad. «En Cáceres tenemos un radar móvil pero lo que tienen que hacer es multar, es la única forma de que no se sobrepase la velocidad permitida» insiste. En esta calle los pasos de peatones también están regulados por semáforo con pulsador, para que se pongan en rojo para los vehículos cuando los viandantes quieren cruzar, pero tampoco ha surtido el efecto deseado para los vecinos.

El de ayer es el segundo atropello en la ciudad de Cáceres en lo que va de mes. El otro ocurrió el pasado 7 de abril a la altura del Leroy Merlin, cuando un hombre de 89 años cruzó por mitad de la carretera, la N-630, y fue arrollado por un vehículo que pasaba en esos momentos por el lugar. Falleció a los pocos minutos. El conductor dio positivo en alcohol y drogas y llevaba diez años sin pasar la ITV del coche que conducía. Fue detenido por la Policía Nacional y puesto en libertad a los dos días con la obligación de comparecer en el juzgados los días 1 y 15 de cada mes. Se le acusa de un delito de homicidio por imprudencia.

PASO DE PEATONES / Se da la circunstancia de que no existe ningún acceso peatonal a Leroy Merlin (antes Aki). Y la imprudencia que cometió este peatón que acabó costándole la vida es algo habitual. Los cacereños suelen cruzar desde el barrio del Perú, saltan el quitamiedos de la carretera y la rebasan, a pesar de estar prohibido. El ayuntamiento ya mantiene conversaciones con el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para construir un paso de peatones junto a la rotonda que da acceso a Virgen de Guadalupe, regulado por semáforos. Los vecinos presentaron dos propuestas para ello en los presupuestos participativos, pero fueron rechazadas.