El palacio de congresos retoma el ritmo de vacunación con la inmunización de los mayores de 60 años. Está previsto que a partir de esta mañana comience en este espacio la inoculación al tramo de edad comprendido entre los 60 y los 65 años. El objetivo es continuar con ellos durante la próxima semana para seguir después con el grupo de los 66 a los 69 años. Este último quedó en un limbo cuando se modificó el proceso de vacunación motivado por las nuevas pautas de la vacuna de AstraZeneca, que ahora se administrará al tramo de edad comprendido entre los 60 y los 69 años (en un principio se inyectaba solo a los menores de 55 años, después hasta los 65 años y, según el último protocolo, se administrará solo al tramo comprendido entre 60 y 69 años).

A partir de este jueves se recuperará además la vacunación en horario de mañana y tarde, como se venía haciendo desde comenzó el proceso, con el objetivo de llegar a unas 1.500 dosis administradas al día (normalmente se está inoculando a unas 1.000 por la mañana y el resto por la tarde). Eso sí, se parará de vacunar durante el puente de San Jorge (mañana viernes es festivo en Cáceres); pero no por falta de personal, sino por falta de vacunas disponibles. De hecho, tal y como aseguró este martes el coordinador de calidad del área de salud de Cáceres, Antonio Barrera, los equipos están preparados para trabajar todos los días de la semana y los festivos, lo que faltan son dosis disponibles.

Mientras tanto, se continúa administrando también las segundas vacunas a los mayores de 70 años y con la inmunización de los grupos de riesgo (inmunodeprimidos, enfermos de cáncer o en tratamiento de quimioterapia,...). Estos últimos están siendo inoculados en el hospital Universitario. Se ha decidido así con el objetivo de que estén lo más aislados posible, dado que en el palacio de congresos suele concentrarse un gran número de personas. También están recibiendo sus dosis los pacientes de hemodiálisis, pero estos en el hospital San Pedro de Alcántara, ya que se les tiene que administrar justo antes del tratamiento.

El antiguo auditorio recupera hoy el ritmo de vacunación después de que haya concluido el primer llamamiento sin cita para los mayores de 70 años a los que aún no se había citado para la primera dosis. Ha sido poco fructífero porque no se ha conseguido vacunar ni a la mitad de los usuarios previstos. Según los datos de Sanidad no se había conseguido localizar a 1.300 personas, pero solo han acudido a recibir la inyección 615. El martes, de los 680 citados solo asistieron 260; y ayer, de los 620 previstos solo se presentaron 355 (les tocaba a los nacidos entre 1946 y 1951; entre 75 y 70 años).

Principalmente se trata de personas que pertenecen a compañías privadas, cuyos datos de contacto eran erróneos o que no han sido incluidas en las listas enviadas por los seguros a Sanidad. Este no será el único llamamiento sin cita que se lleve a cabo, sino que se prevé realizar otro cuando finalice la inmunización de 60 a 69 años para completar la vacunación de los tramos de edad.