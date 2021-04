¿Cómo vive la tuna sin poder cantarle a la Virgen? La respuesta llena de alegría: "Pues este año le cantaremos", contesta con entusiasmo Jesús Hernández Mateos, conocido entre los tunos como Cortinilla, que es natural de Jaraíz de la Vera, donde trabaja en un almacén. Ha vivido durante años en México, y durante su estancia en ese país lo que más echaba de menos era la tuna. Ahora ha vuelto, y lo ha hecho como presidente de esta agrupación musical a la que los cacereños profesan un gran cariño.

La directiva de la tuna se ha puesto en contacto con la junta de gobierno de la cofradía para que el sábado, 1 de mayo, a las cinco de la tarde para cantarle la sereneta: "Cacereña salerosa la más bella rosa de un lindo jardín. Si tú sabes que te quiere, que por ti me muero, no me hagas sufrir. No vayas, pero que no vayas, donde la mar se agita, que si dulce es la brisa más dulce será el amor. Bella niña sal al balcón, que te estoy esperando aquí, para darte una serena solo solo para ti".

La actuación de la tuna se realizará cumpliendo las normas de seguridad, con mascarilla por parte de los integrantes, y aforo reducido. Seguramente habrá dos turnos de tunos que realizarán una pequeña actuación para cumplir así una de las tradiciones de la procesión de bajada, cuando la tuna canta a la patrona a su llegada a las Cuatro Esquinas.